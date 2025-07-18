«Радары их просто не видят»: Системы ПРО Patriot испытывают «большие трудности» с перехватом модернизированных российских ракет

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Американские системы ПРО Patriot, которые Зеленский считает «самыми лучшими», испытывают «большие трудности» с перехватом российских ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

Как пишет газета, стоящие на вооружении ВСУ системы ПРО Patriot не рассчитаны на модернизированные с опытом СВО российские ракеты, которые все чаще обходят радары комплексов, используя свою маневренность. По словам украинского чиновника, за последние месяцы было несколько случаев, когда РЛС Patriot просто не видела российские ракеты. Речь идет о баллистике, а не о крылатых ракетах.

Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет,

- пишет газета.

Как бы в защиту американской системы ПВО, издание подчеркивает, что ЗРК Patriot изначально не проектировался для перехвата целей с высокой манёвренностью, особенно при сверхзвуковых скоростях.

На этом фоне активизировалась Европа, планирующая представить Украине свой ЗРК SAMP/T, который должен превзойти американский Patriot. Как утверждается, европейский комплекс способен отслеживать цели на 360 градусов и запускать ракеты в любом направлении. Правда, пока непонятно, почему Зеленский сразу не просил SAMP/T, если он такой хороший. Ведь на вооружении ВСУ такие комплексы есть.