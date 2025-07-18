Войти
Военное обозрение

«Радары их просто не видят»: Системы ПРО Patriot испытывают «большие трудности» с перехватом модернизированных российских ракет

236
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американские системы ПРО Patriot, которые Зеленский считает «самыми лучшими», испытывают «большие трудности» с перехватом российских ракет. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

Как пишет газета, стоящие на вооружении ВСУ системы ПРО Patriot не рассчитаны на модернизированные с опытом СВО российские ракеты, которые все чаще обходят радары комплексов, используя свою маневренность. По словам украинского чиновника, за последние месяцы было несколько случаев, когда РЛС Patriot просто не видела российские ракеты. Речь идет о баллистике, а не о крылатых ракетах.

Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет,

- пишет газета.

Как бы в защиту американской системы ПВО, издание подчеркивает, что ЗРК Patriot изначально не проектировался для перехвата целей с высокой манёвренностью, особенно при сверхзвуковых скоростях.

На этом фоне активизировалась Европа, планирующая представить Украине свой ЗРК SAMP/T, который должен превзойти американский Patriot. Как утверждается, европейский комплекс способен отслеживать цели на 360 градусов и запускать ракеты в любом направлении. Правда, пока непонятно, почему Зеленский сразу не просил SAMP/T, если он такой хороший. Ведь на вооружении ВСУ такие комплексы есть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 05:24
  • 1
Северная Корея разработала для пушек и гаубиц снаряды, бьющие на 40 км
  • 18.07 05:09
  • 1
«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»
  • 18.07 04:36
  • 22
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 18.07 03:41
  • 1
Ответ на "Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ"
  • 18.07 02:42
  • 476
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.07 22:57
  • 0
Ответ на "Украинский военный аналитик: ВС РФ практически не используют бронетехнику в боях, накапливая её для масштабного наступления"
  • 17.07 20:18
  • 25
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.07 18:17
  • 0
Ответ на "Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву"
  • 17.07 17:50
  • 3
Экс-командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы
  • 17.07 16:33
  • 1
Армянский пассаж
  • 17.07 10:41
  • 1
Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву
  • 17.07 03:51
  • 1
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 17.07 03:20
  • 9665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 02:53
  • 1
Системный бой: дроны смогут самостоятельно держать фронт
  • 17.07 01:12
  • 0
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"