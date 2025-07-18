WSJ: баллистические ракеты РФ обходят радары Украины и осложняют работу Patriot

По данным газеты, Европа планирует представить Киеву ЗРК Samp/T, способные превзойти Рatriot

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Российские баллистические ракеты способны обходить украинские радары и осложнять работу американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам украинского чиновника, которые приводит WSJ, американские ЗРК Patriot испытывают трудности на Украине, поскольку Россия внедряет более маневренные баллистические ракеты.

По информации газеты, Европа планирует представить Украине свои ЗРК Samp/T, способные превзойти Рatriot. Европейские ЗРК, как сообщается, способны просматривать окружающее небо на 360 градусов и запускать ракеты в любом направлении, что делает их менее уязвимыми .

Отмечается, что в случае успеха Европы по разработке и внедрению альтернатив американским Patriot, оборонным компаниям США будет нанесен сильный ущерб.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.