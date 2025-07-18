«Мы гордимся поддержкой Украины»: Премьер-министр Латвии собственноручно передала бригаде «Азов» новые бронетранспортёры Patria 6х6

Источник изображения: topwar.ru

Латвия поставила Украине первую партию бронетранспортеров Patria 6х6, вся техника передана в 3-ю штурмовую бригаду «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает Минобороны Украины.

О доставке первой партии бронетранспортеров Patria 6х6 на Украину стало известно 15 июля, хотя сама поставка проходила при полной информационной тишине. Вместе с техникой на Украину прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая поучаствовала в церемонии передачи бронетранспортеров националистам из «Азова»*. По ее словам, она «очень гордится» поддержкой Киева. Вторая партия техники должна прийти в скором времени, она уже готовится к отправке.

Мы очень гордимся тем, что непрерывно поддерживаем Украину не только в военном, но и в финансовом, политическом и эмоциональном плане.

- заявила латвийка.

Источник изображения: topwar.ru

Сколько всего бронетранспортеров в первой партии, не сообщается, но в общей сложности Латвия обещала 42 машины. Вероятней всего, все произведенные в Латвии бронетранспортеры Patria 6х6 достанутся бригаде «Азов»*, развернутой в корпус.

Сборкой БТР Patria 6х6 в Латвии занимается совместное предприятие Defense Partnership Latvia, созданное финской компанией Patria и местной Unitruck. Производственный комплекс в Валмиере был запущен в работу в мае 2024 года, сборка БТР для ВСУ стартовала в феврале 2025 года.