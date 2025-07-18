Переходит с одного судоремонтного завода на другой: затяжной ремонт авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании продолжается

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У нас порой поругивают наших военных корабелов за медлительность не только в строительстве новых судов, сроки по спуску на воду которых, действительно, часто сдвигаются вправо (не забываем про санкции), но и за промедления в ремонте и техобслуживании уже принятых на вооружение ВМФ РФ кораблей.

В качестве примера часто приводится затяжной ремонт и модернизация единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», начатые ещё в 2017 году. По информации на июль 2025 года, восстановительные работы на корабле приостановлены. Сообщается, что Министерство обороны России рассматривает возможность отказаться от восстановления корабля, так как есть мнение, что дальнейшая модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова» нецелесообразны.

Но проблемы со сроками строительства новых боевых кораблей, техническим обслуживанием и модернизацией существуют и у лидирующих в мировых рейтингах ВМС Соединенных Штатов. К примеру, боеготовность американского военного флота по состоянию на апрель этого года не превысила 70%, а до 80% планируется довести ее к 2027 году. И это с учетом колоссального бюджета Пентагона. О проблемах ВМС США, в том числе в затяжном техобслуживании и модернизации кораблей, особенно авианосцев, вчера писало «Военное обозрение».

Еще хуже с боевым флотом в части его ремонта и технического обслуживания дела обстоят у некогда считавшейся «владычицей морей» Великобритании. Британские ВМС официально сообщили, что авианосец HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») наконец-то вышел из Портсмута. Инженеры и рабочие в течение девяти месяцев занимались ремонтом корабля.

Но в море из ремонтного дока авианосец HMS Queen Elizabeth вышел вовсе не для того, чтобы вновь встать в боевой строй. Авианосец направился в Шотландию, где запланированы работы по его дальнейшему восстановлению и модернизации. Переходит с одного судоремонтного завода на другой. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Великобритании, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.

Отплытие HMS Queen Elizabeth из Портсмута знаменует собой завершение одного этапа технического обслуживания и начало другого. В 2025 году мы добились огромных успехов, самым заметным из которых стало значительное обновление нашей двигательной установки, а также широкий спектр инженерных проектов, реализованных совместно с нашими партнерами из промышленности

— заявила командир авианосца капитан Клэр Томпсон.

В шотландском Росайте корабль, согласно планам, простоит на ремонте на верфи «Бэбкок» еще не менее семи месяцев. Судя по заявлению Томпсон, проблемы не только с самим авианосцем, но и набором, обучением «высококвалифицированной команды, которая сможет вывести корабль из дока и приступить к выполнению боевых задач».

В процессе ходовых испытаний, а на деле просто смены места дислокации для дальнейшего ремонта, на борт авианосца поднимутся специалисты по оперативным стандартам и обучению флота (FOST), чтобы оценить способность экипажа из 500 человек справляться с различными чрезвычайными ситуациями на борту, включая борьбу за живучесть судна, а также отработку действий при пожарах и наводнениях. По прибытии в Росайт моряки и офицеры будут размещены на корабле HMS Caledonia рядом с верфью «Бэбкок», а некоторые — в Портсмуте.

Капитальный ремонт авианосца ВМС Великобритании проводится после шести лет эксплуатации HMS Queen Elizabeth. За это время корабль совершил глобальное развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе в 2021 году, руководил операциями НАТО в европейских водах и участвовал в операциях ВМС США, заменив однотипный корабль HMS Prince of Wales, после того как у него вышла из строя гребная передача. И этот сломался, да еще в процессе боевого дежурства.

Есть надежда, что, хотя из-за проводимых работ авианосец не сможет участвовать в крупных операциях, улучшения подготовят его к следующему этапу службы.

Именно так говорится в сообщении ВМС Великобритании, опубликованном на официальном сайте. И здесь следует сделать акцент на фразе, что «есть надежда».