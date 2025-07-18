Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М (слева на первом плане) и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса C-300 (справа на дальнем плане) во время генеральной репетиции динамического показа военной техники на полигоне Алабино в августе 2021 года.

MWM: "Искандеры" уничтожили в Одесской области оставшиеся у ВСУ ЗРК С-300

Ракеты российского комплекса “Искандер-М” уничтожили оставшиеся у ВСУ зенитные ракетные комплексы С-300ПС в Одесской области, пишет MWM. Автор статьи указывает, что "Искандеры" также успешно ликвидируют на Украине и американские аналоги С-300 — MIM-104 Patriot.

Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считанных оставшихся зенитных ракетных комплексов С-300ПС ВВС Украины точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”. На момент распада Советского Союза в 1991 году система С-300ПС считалась одной из ведущих мировых систем ПВО, хотя ее значительно превзошла революционная система С-300ПМУ, начавшая поступать на вооружение в России в 1992 году.

Положение Украины как четвертой линии обороны от возможного нападения НАТО на страны Варшавского договора привело к тому, что Вооруженные силы СССР сосредоточили на ее территории значительное количество передовых вооружений, включая обширный арсенал С-300 и других систем ПВО. До начала полномасштабных российско-украинских военных действий в феврале 2022 года несколько модификаций С-300, наряду с дополняющими их системами меньшей дальности “Бук-М1”, составляли ядро мощнейшей, по общему признанию, сети ПВО в Европе.

Несмотря на внушительную мощь, основным ограничением украинской сети ПВО стала неспособность заменить как потерянные в бою узлы, так и израсходованные в ходе операций ракеты, поскольку производство советских времен осталось в значительной степени сосредоточено в России. Вопрос о серьезном дефиците начал подниматься еще в ноябре 2022 года, когда ВСУ Украины предупредили, что невозможность закупить дополнительные ракеты для систем С-300 и “Бук” может подорвать их эффективную эксплуатацию.

“Слитые” секретные документы Министерства обороны США в апреле 2023 года показали, что в Пентагоне растет обеспокоенность состоянием сети ПВО ВВС Украины из-за обостряющегося дефицита. Вслед за тем, как европейские члены НАТО, ранее закупавшие С-300 у СССР, передали Украине все свои системы, исчерпав собственные запасы, США и их западноевропейские союзники, такие как Германия и Нидерланды, начали жертвовать крупные партии американского аналога С-300 — MIM-104 Patriot.

Как и С-300, поставленные на Украину ЗРК Patriot также подверглись ударам баллистических ракетных комплексов “Искандер-М” и понесли высокие потери в бою. Видеозаписи подтверждают, что удары “Искандеров” неоднократно уничтожали батареи, радары и командные пункты Patriot. Первое успешное уничтожение системы Patriot ударом “Искандера” было подтверждено 23 февраля 2024 года. Последующий удар уничтожил еще одну систему в районе Сергеевки 10 марта того же года. Впоследствии, во вторую неделю июля 2024 года, новые кадры подтвердили уничтожение двух батарей в Одесской области, а 11 августа сообщалось, что еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65 были уничтожены ударом “Искандера-М”.

Комментируя возможности комплекса “Искандер-М”, значительно осложняющие перехват, официальный представитель ВВС Украины Игорь Игнат отметил 26 мая: “Ракеты “Искандер” на заключительном этапе полета совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, “Искандер” может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot”.

Российские комплексы также использовались для высокоточных ударов по широкому кругу других ключевых целей, включая скопления живой силы и истребительную авиацию. Они также играют неизменно важную роль в уничтожении действующих на территории Украины западных военнослужащих и подрядчиков.