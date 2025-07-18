Не опасаясь удара: Келлог побывал в цехах по сборке украинских беспилотников в Киеве

Источник изображения: topwar.ru

Продолжается визит спецпредставителя американского президента Кита Келлога на Украину, который прибыл в Киев в понедельник, перед «сенсационным» заявлением Дональда Трампа.

Напомним, что последний поставил российскому руководству ультиматум, пригрозив 100-процентными пошлинами в случае, если прекращение огня на Украине не наступит в течение 50 дней.

В то же время, Келлог в Киеве, судя по всему, «времени зря не теряет». На своей странице в соцсети спецпосланник Трампа опубликовал фото, где он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками предприятия, на котором их производят.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают украинские СМИ, событие происходило в одном из цехов по сборке БПЛА в украинской столице.

Обращает на себя внимание то, что Келлог спокойно посещает объекты военной промышленности режима Зеленского, не опасаясь удара по данным целям со стороны ВС РФ. Впрочем, атаки наших военных на Киев прекратились ещё за два дня до приезда американца и не проводились по сей день.

С учётом того, что интенсивные удары по тыловым объектам ВСУ в других областях продолжаются, затишье в украинской столице на фоне приезда спецпредставителя Трампа вызывает вопросы у многих экспертов, которые не считают данную ситуацию «банальным совпадением».