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ЦАМТО

Великобритания и Германия разработают ракетную систему большой дальности в рамках программы Deep Precision Strike

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Флаги Британии и Германии
Флаги Британии и Германии.
Источник изображения: www.cer.org.uk

ЦАМТО, 17 июля. Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракетную систему с дальностью действия более 2 тыс. км, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

К.Стармер в четверг примет канцлера Германии Фридриха Мерца в рамках его визита в Лондон.

"Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тыс. км, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией", – цитирует "РИА Новости" заявление, размещенное на официальном портале офиса К.Стармера.

Подчеркивается, что этот план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией – в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.

Что касается вопросов обороны, лидеры, согласно заявлению, представят новое соглашение, направленное на стимулирование экспорта оборонной продукции мирового класса, в том числе бронемашин Boxer и самолетов Typhoon, а также планируют активно продвигать на экспорт совместно произведенную технику.

Также отмечается, что в рамках развития экономических связей немецкая компания-производитель БЛА Stark откроет свой первый завод за пределами Германии – в городе Суиндон на юго-западе Англии.

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EF-2000
Проекты
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