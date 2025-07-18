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Из США поступает подтверждение информации о том, что украинское военно-политическое руководство запрашивало поставки крылатых ракет Tomahawk под «сухопутные» пусковые установки. Речь идёт о модификации BGM-109A. Использовать такие ракеты можно с ПУ Typhon, которые Украина так же хотели заполучить от США.

Пока Вашингтон отказал. Конечно, не от великой любви к великой России… Причин несколько.

Во-первых, это «стратегический запас», сохранение которого для США крайне важно, особенно в связи с реализацией планов по укреплению своих военных баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, США создают очередную военную базу (пункт материального обслуживания и ремонта кораблей) на западе Филиппин – менее чем в 300 км от оспариваемых целым рядом стран региона, включая Китай, островов.

Во-вторых, общественное мнение в США (а перед не такими уж и отдалёнными выборами в конгресс оно учитывается) таково, что 64% американцев выступают против дальнейших поставок оружия Украине и, соответственно, за скорейшее завершение конфликта. Это, надо полагать, из тех, кто вообще в курсе, где эта Украина находится…

В-третьих (и, возможно, это главное), США опасаются «ядерной реакции» России на такие поставки. В американских аналитических центрах (вынося террориста и экстремиста Грэма за скобки) такое развитие событий считают весьма вероятным.

Таким образом, пока Украина останется без «Томагавков», но это всё же пока. Мнение властей США, как известно, может быстро измениться.

При этом в Киеве на американские Tomahawk делается значительная ставка: удары по «тыловым» военным аэродромам, заводам из системы ВПК, а также «психологические» удары по Москве и Санкт-Петербургу. Это в условиях невозможности организовать масштабное контрнаступление на фронте, по версии Киева, и должно стать его весомой альтернативой - с тем, чтобы «Россия приняла условия Киева по окончанию войны».