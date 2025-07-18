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ТАСС

Шеремет: Европа не хочет тратиться на оружие для близкой к поражению Украины

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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности отметил, что у части "европейских государств наконец открылись глаза"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Европейские страны отказываются закупать оружие для Украины у США, поскольку не хотят тратить деньги на военную помощь близкой к поражению Украине. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что США будут продавать современное оружие государствам - членам НАТО для поставок Украине. Финансировать закупку американских вооружений для Украины выразили готовность, согласно агентству ЧТК, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Западные СМИ сообщали об отказе Венгрии, Италии и Франции, а правительство Чехии заявило о готовности продолжать военную помощь Украине, однако не через покупку американского оружия.

"Это говорит о том, что у ряда европейских государств наконец открылись глаза и они осознали, что их попросту используют и водят за нос, выдавливая из них колоссальные средства на заведомо проигрышные реваншистские проекты. Тем самым лишая страну перспектив всестороннего развития и заставляя ее деградировать, держа в черном теле и ежовых рукавицах уставших налогоплательщиков", - сказал Шеремет.

Депутат выразил уверенность в том, что коалиция государств, стремящихся к суверенитету, будет только шириться. 

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