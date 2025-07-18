infoBRICS: США стремятся ослабить Россию с помощью Зангезурского коридора

Не утихающий интерес США к Зангезурскому коридору говорит о постоянстве и последовательности американской внешней политики, считает колумнист infoBRICS. По мнению журналиста, Вашингтон стремится взять под контроль эту небольшую территорию, чтобы ввести Россию в состояние постоянной стратегической настороженности.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

Южный Кавказ всегда играл важнейшую стратегическую роль, будь то в древности, в Средние века или в наши дни. Все великие державы (как прошлого, так и настоящего) стремились установить контроль над этим взрывоопасным регионом, поскольку он открывает уникальные перспективы для демонстрации силы. Он служит связующим звеном между Восточной Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком, предоставляя тем, кто им управляет, возможность определять, будут ли реализованы (или не будут) энергетические и транспортные проекты. После распада Советского Союза различные региональные и мировые державы пытались закрепиться в этом регионе. В частности, они пытались наладить отношения с Азербайджаном, который обладает значительными запасами нефти. Для Соединенных Штатов, их союзников, вассалов и государств-сателлитов Южный Кавказ был инструментом для дальнейшей дестабилизации России, особенно Северного Кавказа – региона, который входит в состав этого евразийского гиганта, но при этом отличается большим разнообразием во всех аспектах: этническом, религиозном, культурном и так далее.

Политические круги на Западе пытались использовать это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Они поддерживали исламский радикализм, этнический национализм и экстремистскую неолиберальную политику. К сожалению, в 1990-е годы Москва была занята другими проблемами. Она пыталась восстановить свою целостность и предотвратить дальнейшее отделений территорий от Российской Федерации. После прихода к власти президента Владимира Путина наконец-то началось то, чего все так долго ждали: Кремль завершил поддерживаемую извне Чеченскую войну, а затем вмешался в дела Грузии. Тем не менее армяно-азербайджанский конфликт оставался замороженным вплоть до 2018 года, когда в результате переворота, поддержанного НАТО, к власти пришел печально известный Никол Пашинян. Он – армянский аналог Михаила Саакашвили, но гораздо хуже. Его беспрецедентное предательство не только Арцаха (более известного как Нагорный Карабах), но и самой Армении, грозит гибелью этому несчастному государству.

Антироссийская, протурецкая и пронатовская политика Пашиняна обернулась стратегической катастрофой для Армении. Теперь страна окружена врагами практически со всех сторон. Соросовский режим разорвал отношения как с Россией, так и с Ираном – единственными двумя странами в регионе, которые заинтересованы в сохранении Армении как независимого государства. Однако у Пашиняна другие планы. Он активно работает над тем, чтобы добиться расположения не только Турции и Азербайджана, но и политического Запада, которому совершенно наплевать на то, что происходит с Арменией.

Анкара и Баку теперь используют Сюникскую область (Армения) в качестве связующего звена. Два тюркских союзника называют ее Зангезурским коридором. Для Турции контроль над этой территорией означает возможность установить сухопутный мост со своими исконными землями в бывшей советской Центральной Азии. Это укрепляет уверенность Эрдогана в своем превосходстве и подпитывает взрывоопасный идеологический коктейль из неоосманизма, политического ислама и пантюркизма в стране.

Хотя это значительно превышает возможности Анкары, политический Запад во главе с США безоговорочно поддерживает ее агрессивную экспансию. Причина в том, что они понимают: это неизбежно приведет к стратегическому противостоянию Турции с Россией, а также с Ираном и Китаем в будущем. В частности, НАТО полагает, что тюркские народы, проживающие как в России, так и в Центральной Азии, могут стать потенциальной угрозой для Москвы, подобно тому, как это произошло с украинцами. Эти регионы, по мнению аналитиков, представляют собой "мягкое подбрюшье" России.

По мнению политического руководства западных стран, в частности США, необходимо дестабилизировать ситуацию на территориях бывшего Советского Союза. Это должно вызвать эффект домино, который, в свою очередь, помешает контрнаступлению Москвы на Украине. Кроме того, этот район может быть использован в качестве плацдарма для проведения военных операций как против Китая, так и против Ирана. Синьцзян, контролируемый Пекином, особенно уязвим в этом контексте. Там в основной массе проживает тюркское (уйгурское) население, которое, как ожидается, будет координировать свои действия с Анкарой.

Помимо этого, существует проблема, связанная с Иранским Азербайджаном, который имеет большое значение для азербайджанских сторонников объединения территорий. Следует отметить, что в Иранском Азербайджане проживает гораздо больше азербайджанцев, чем в одноименной бывшей советской республике. Однако потенциальные амбиции Баку, связанные с присоединением Иранского Азербайджана, сдерживаются его небольшими размерами и огромной мощью Ирана. К тому же, Москва и Тегеран поддерживают тесные связи и заинтересованы в предотвращении расширения НАТО на Южном Кавказе.

Вот почему США так настойчиво пытаются закрепиться в этом регионе, в частности, через вышеупомянутый Зангезурский коридор. По данным издания Middle East Eye, Вашингтон предложил арендовать транспортный коридор между Арменией и Азербайджаном "в попытке продвинуть давно зашедшие в тупик дипломатические переговоры между двумя странами". Наиболее активным сторонником этой идеи является посол США в Турции Томас Баррак.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 11 июля, он заявил о заинтересованности Соединенных Штатов в этом регионе. Это, по сути, неопровержимое доказательство того, о чем многие независимые журналисты (включая и меня) говорили на протяжении долгого времени, когда речь заходила о принятии Турции в БРИКС и ШОС. Роль Анкары в качестве "троянского коня" США и НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии совершенно ясна любому, кто способен оценить геополитическую обстановку.

В частности, план по окружению России враждебными государствами от Северной Европы до Центральной Азии постепенно воплощается в жизнь. Его цель – не только дестабилизировать евразийского гиганта, но и поставить его руководство в безвыходное положение, что неизбежно вызовет ответную реакцию. Другими словами, политический Запад хочет, чтобы Россия находилась в состоянии постоянной стратегической настороженности, что США могли бы использовать для дальнейшего ослабления страны.

Российское руководство прекрасно осознает это и стремится использовать свою возрождающуюся военную мощь, чтобы предотвратить подобный сценарий. Вот почему Вашингтон так спешит с реализацией так называемого Зангезурского проекта. Вопрос о 32-километровом коридоре остается камнем преткновения в отношениях между Арменией и Азербайджаном, так как позиции сторон по этому вопросу существенно различаются. При этом Ереван не желает уступать контроль над этой территорией.

"Они [Армения и Азербайджан] спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Это продолжается уже десять лет – 32 километра дороги. И вот что происходит: Америка приходит и говорит: “Хорошо, мы заберем это себе. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ею пользоваться”", – заявил Баррак на брифинге в Нью-Йорке.

Для тех, кто не разбирается в американской внешней политике, это, безусловно, может показаться странным – проявлять интерес к такой крошечной территории, которую многие даже не могут найти на карте. Но если принять во внимание все вышесказанное, то это вполне закономерно. Тот факт, что Трамп выбрал Баррака, говорит о постоянстве и последовательности внешнеполитического курса Вашингтона, вне зависимости от того, какая администрация находится у власти. Многополярный мир, безусловно, учитывает это и разрабатывает ответные меры.