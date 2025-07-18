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Вестник Мордовии

Северная Корея разработала для пушек и гаубиц снаряды, бьющие на 40 км

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Обычно, когда говорят об артиллерии Северной Кореи, то вспоминают одни из наимощнейших САУ в мире, известные под обозначением "Коксан". Выстреливаемые ими боеприпасы могут поражать цели на дистанции до 60 километров.

В то же время инженеры и конструкторы КНДР для 130-мм советских орудий М-46 создали боеприпасы с дальностью стрельбы 40 километров.

152-мм M-1991. Фото: ЦТАК

Выпускаются промышленностью этого государства и 122-мм, а также 152-мм снаряды. Если первые, например, в гаубицах Д-30 могли бить лишь на 15,3 км, то их усовершенствованные версии могут уничтожать объекты врага, находящиеся на расстояние до 22 км. Упомянутые 152-мм средства поражения способны лететь на 30 км.

На военном параде в Пхеньяне в 2018 году была впервые показана новая длинноствольная самоходка. В западных странах и США она получила обозначение М2018. Долгое время не было известно о ней практически ничего. Например, калибр орудия.

155-мм "Чучхе-107" Фото: ЦТАК

Впоследствии выяснилось, что она вооружена 155-мм гаубицей. Предполагается, что и ее снаряды могут преодолевать 40-километровые дистанции. Боевая машина оборудована радиолокационной баллистической станцией, повышающей точность стрельбы.

Также стало известно и название - "Чучхе-107". В настоящее время эта новинка, которая, как считается, не уступает по своим тактико-техническим характеристикам лучшим зарубежным образцам, успешно прошла испытания и вышла в серийное производство.

Роман Катков

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1 комментарий
№1
18.07.2025 05:24
Желательно бы с корейскими экипажами и заводскими конструкторами для опыта на ЛБС.
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