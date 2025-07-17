Заявление Трампа по Украине о 50 днях — шаг серьезный, но не для Путина (CNN, США)

CNN: Путин проигнорировал ультиматум Трампа о введении пошлин через 50 дней

Трамп внезапно сменил курс, пообещав Украине поставки Patriot и санкции против России, а также заявил о поддержке НАТО, сообщает CNN. Однако Запад зря ликует: торговые войны США уже создали глубокую трансатлантическую трещину, и она зияет все шире — расчеты Путина оказались верны.

Стивен Коллинсон

Во вторник стали очевидны новые детали, подтверждающие, что президент Дональд Трамп существенно изменил свой взгляд на украинский конфликт. Однако его привычные короткие сроки и отсутствие конкретики в обещаниях Киеву означают, что главный фактор, препятствующий завершению конфликта, останется неизменным. Вряд ли Владимир Путин пересмотрит свои расчеты в спецоперации, которую считает исторической необходимостью и которая может быть для него вопросом политического выживания. Тем не менее, некоторые перемены очевидны уже сейчас.

Худшие для Украины сценарии первого полугодия второго срока Трампа не реализовались. Трамп своему бывшему другу Путину не сдается. Он не бросил Европу один на один против России и даже, кажется, стал теплее, чем в предыдущие годы, относиться к НАТО. Украина рискует потерять территории из-за летнего наступления России, но дипломатически ее позиции при администрации Трампа сильнее, чем можно было ожидать после унизительного февральского приема Зеленского в Овальном кабинете. Это повышает шанс Украины сохранить независимость.

Неприязнь Трампа к Киеву и сомнения в целесообразности помощи связаны, вероятно, с тем, что Путин проигнорировал его мирные инициативы, выгодные Кремлю. Но теперь Трамп, похоже, отказался от иллюзии, что сможет подчинить Путина одной лишь силой воли. Обещание поставок ЗРК Patriot (по словам Трампа, они "уже отправляются") и готовность ужесточить санкции против России добавляют жесткости американской позиции. Попытки принудить Путина к переговорам могут не сработать, но по крайней мере Трамп не "сдает" Украину.

Корректировка ожиданий

Смена курса Трампа позволяет всем сторонам адаптироваться к новым реалиям. Хотя, как отметил Мэттью Ченс (Matthew Chance) из CNN, 50-дневный ультиматум Москве дает циникам в Кремле семь недель, чтобы закрепить успехи ценой новых ударов по Украине. Однако теперь у Трампа есть время определиться со стратегией. Страны НАТО, в свою очередь, могут усилить свою полезность для него после успешного саммита альянса. Зеленский, помня февральский урок, может попытаться заручиться поддержкой Трампа в будущих переговорах — но без излишнего давления.

И, хотя Путин по-прежнему готов вести затяжной конфликт, есть небольшой шанс, что за несколько недель он рассмотрит американское предложение, которое позволит ему сохранить занятые за три года территории и представить это как победу для российской гордости и удар по Западу. Во вторник Трамп выразил оптимизм: "Мнения меняются быстро — возможно, потребуется не 50 дней, а куда меньше".

Надолго ли хватит новой позиции Трампа?

Ошибочно полагать, что холодок между Трампом и Путиным — навсегда. Гнев первого вызван скорее тем, что российский лидер лишил его возможности заключить "нобелевский" мир, а не сентиментальной или геополитической заботой о судьбе Украины. Как обычно, Трамп смягчил резкую критику в адрес российского лидера: после слов о "путинском бреде" на прошлой неделе он заявил BBC: "Я еще с ним не закончил". Трамп действует краткосрочно и ищет мелкие победы для пиара. Если он внезапно объявит о встрече с Путиным или разозлится на Зеленского, это никого не удивит.

"Меня беспокоит, что Дональда Трампа легко переубедить, — посетовала экс-представитель Пентагона Сабрина Сингх (Sabrina Singh), ныне международный обозреватель на CNN. — Боюсь, вскоре состоится очередной разговор Трампа с Путиным, где последний сделает видимость уступок — например, предложит пятидневное перемирие, а затем заявит, что Украина нарушила договоренности, и возобновит боевые действия".

Тем не менее, смена позиции Трампа имеет существенное значение. Выполняя обещание о быстрой поставке Украине "оружия высшего класса", он делает серьезный шаг. Зенитные ракетные комплексы Patriot способны спасти множество жизней, но Трамп идет на политический риск, отказываясь от предвыборного скептицизма в отношении Украины, который разделяют многие его сторонники из движения MAGA. Параллельно Трамп демонстрирует всё большую готовность к введению санкций. Поскольку объем торговли между США и Россией сейчас минимален, двусторонние ограничительные меры будут иметь символический характер. Однако если Трамп реализует угрозу ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские товары — особенно энергоносители — это может нанести удушающий удар по экономике Москвы и ее военной машине.

Однако действительно ли он пойдет против Индии и Китая — основных покупателей российских товаров? Подобный шаг может серьезно подорвать отношения США с этими мировыми державами и вызвать хаос в глобальной экономике. История непоследовательных действий Трампа — от введения до отмены пошлин в ходе его торговых войн — говорит о том, что вряд ли. И Москва, похоже, на это рассчитывает.

НАТО в лучах неожиданной похвалы Трампа

Новая терпимость и даже одобрение Трампа в адрес НАТО развеяли страх, что его второй срок приведет к выходу США из альянса. Все благодаря дипломатии британского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, которые в последние месяцы много работали с Трампом и советовали Зеленскому, как выстраивать с ним отношения.

Генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Нидерландах обеспечил Трампу политическую победу: договоренность о доведении оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году позволила президенту заявить, что он "заставил Европу платить", сняв, таким образом, бремя с США. Во время совместного выступления с Рютте в Овальном кабинете в понедельник Трамп высоко оценил европейскую солидарность в вопросе поддержки Украины, заявив: "В конечном счете, сильная Европа — это очень хорошо. Очень хорошо".

Теперь НАТО решает еще одну проблему Трампа: через альянс США поставляют Украине Patriot, а европейцы компенсируют их стоимость.

Рютте представил эту дипломатическую хореографию очередной победой Трампа. "Господин президент, дорогой Дональд, это действительно крупно, действительно крупно, — заявил Рютте, используя характерную для него лесть, которая многим кажется подобострастной, но которую Трамп воспринимает за чистую монету. — Вы позвонили мне в четверг, сообщили о принятом решении — что Украина должна получить все необходимое для защиты от России, но при этом европейцы должны за это заплатить, что совершенно логично".

Такой подход через НАТО создает для Трампа символическую дистанцию при поставках оружия Украине для войны против России. Это дает ему пространство для правдоподобного отрицания, если активисты MAGA выражают недовольство. Одновременно это удовлетворяет одержимость Трампа выгодными сделками — несомненно, он будет подчеркивать, что обеспечил новые контракты и рабочие места для американского оборонного сектора.

Однако обещания о возможных поставках других наступательных вооружений по той же схеме остаются расплывчатыми. Неясно, получит ли Украина оружие, способное обеспечить ей преимущество на поле боя. И маловероятно, что масштабы американской помощи когда-либо сравняются с объемными пакетами военной помощи, утвержденными Конгрессом при администрации Байдена.

Запад набрехал Киеву с три короба: Зеленский уже мылит веревку

Новые инициативы в Конгрессе

Настроения в Капитолии меняются. Инициатива по ужесточению санкций против России уже получила значительную двухпартийную поддержку в Сенате, а Трамп продемонстрировал, что для своих приоритетов способен обеспечить большинство в Палате представителей. В понедельник союзник Трампа сенатор Линдси Грэм* и его коллега-демократ Ричард Блюменталь заявили, что их законопроект может стать "реальным инструментом давления" для изоляции России. Однако эта мера может вызвать раскол среди республиканцев, особенно на фоне недовольства части сторонников Трампа из-за дела Джеффри Эпштейна.

Во вторник сенатор от Миссури Джош Хоули (Josh Hawley), выступающий против наращивания помощи Украине, заявил, что не видит срочной необходимости в новом законе, учитывая угрозы Трампа ввести санкции против России и даже вторичные ограничения для Индии и Китая. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол и вовсе назвал инициативу "одним из самых опасных законопроектов в истории Сената", предупредив о возможном полном разрыве торговых отношений с Китаем, Индией и Турцией в случае их попадания под американские санкции. Таким образом, внутренняя политическая реакция на смену курса Трампа по Украине еще не устоялась — как, впрочем, и геополитическая ситуация в целом.

Трамп действительно ужесточил свою позицию в отношении Путина, но это не означает ни окончательности, ни долгосрочности такого подхода. Объем будущей военной поддержки США для Украины остается неясным, даже если правительство Зеленского сейчас находится в лучших отношениях с президентом, чем когда-либо прежде. Страны НАТО могут вздохнуть с облегчением из-за того, что Трамп не пошел на разрыв с альянсом, но его угрозы торговой войны уже создали глубокую трансатлантическую трещину. Все это говорит о том, что ключевой расчет Путина — переиграть Запад в вопросе продолжительности войны — вряд ли серьезно пошатнется.

* Включен в перечень террористов и экстремистов в РФ