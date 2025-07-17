Москва внимательно следит за ситуацией с поставками Западом оружия Украине - Песков

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия внимательно отслеживает тему поставок западного оружия Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения", - сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что, согласно последним заявлениям президента США Дональда Трампа, США не будут поставлять оружие Украине напрямую.

"Что с европейцами - сейчас сказать, наверное, трудно. Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым "Таурусам", вроде бы, пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать. Пока говорят о том, что "Таурусы" не поставляются", - добавил он.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают решение Трампа продавать оружие европейским странам, чтобы они передавали его Украине, Песков сказал: "Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Вопрос - кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы".

Он отметил, что Франция и Чехия уже отказались участвовать в этой схеме.

"То есть, там тоже сейчас будут свои разногласия, потому что столько платить, это ж сколько денег (потребуется, - "ИФ")? Гражданам-то ничего не останется", - добавил Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, может ли по новой схеме поставляться меньше оружия, чем прежде.

"Мы не знаем. Пока мы видим, что европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свои намерения тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны. Конечно, на фоне такого эмоционального состояния, граничащего с неадекватностью на европейском континенте, очень сложно что-то прогнозировать", - ответил он.