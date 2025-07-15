Нетаньяху не сумел решить ни одной военной задачи в Иране - Аракчи

Дубай. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог выполнить ни одной из военных задач операции в Иране.

"Опозорившийся в Иране, не сумев выполнить ни единой военной задачи, вынужденный бежать к "папочке" (президенту США Дональду Трампу, - "ИФ"), когда наши мощные ракеты сравняли с землей израильские секретные объекты - что Нетаньяху по-прежнему скрывает от публики - он в открытую указывает США, что говорить и делать на переговорах с Ираном", - написал Аракчи в понедельник в своем Telegram-канале.

Ранее Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, назвал, по его мнению, условия любого возможного соглашения с Ираном, в том числе в результате ирано-американских переговоров по атому: "Никакого обогащения урана, как мы с президентом Трампом неоднократно настаивали. Никаких ракет дальностью больше предусмотренной международными договорами - 480 км. И никакой поддержки оси террора (союзников Ирана на Ближнем Востоке, - "ИФ")".

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США 22 июня также нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня.