Войти
Интерфакс-АВН

Нетаньяху не сумел решить ни одной военной задачи в Иране - Аракчи

503
0
0
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи.
Источник изображения: yandex.net

Дубай. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог выполнить ни одной из военных задач операции в Иране.

"Опозорившийся в Иране, не сумев выполнить ни единой военной задачи, вынужденный бежать к "папочке" (президенту США Дональду Трампу, - "ИФ"), когда наши мощные ракеты сравняли с землей израильские секретные объекты - что Нетаньяху по-прежнему скрывает от публики - он в открытую указывает США, что говорить и делать на переговорах с Ираном", - написал Аракчи в понедельник в своем Telegram-канале.

Ранее Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, назвал, по его мнению, условия любого возможного соглашения с Ираном, в том числе в результате ирано-американских переговоров по атому: "Никакого обогащения урана, как мы с президентом Трампом неоднократно настаивали. Никаких ракет дальностью больше предусмотренной международными договорами - 480 км. И никакой поддержки оси террора (союзников Ирана на Ближнем Востоке, - "ИФ")".

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США 22 июня также нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Оман
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 15:29
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 15.07 15:23
  • 0
ИИ теперь сам себе программист: новая эра самообучающихся алгоритмов
  • 15.07 14:58
  • 9647
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.07 08:48
  • 1
В ДНР заявили, что в Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит JDAM-ER
  • 15.07 08:23
  • 24
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 15.07 06:26
  • 0
Текст от 1995 г. А. Зиновьев, "Русский эксперимент". Фрагмент, естественно. :)
  • 15.07 02:57
  • 0
Ответ на "Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)"
  • 15.07 02:13
  • 2
Путин: в основе противоречий между Россией и Западом лежит не идеология
  • 15.07 01:30
  • 320
Космонавтика Илона Маска
  • 14.07 20:25
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 14.07 18:21
  • 1
Новая конверсия
  • 14.07 07:12
  • 1
Россия закрепилась на Украине надолго (Financial Times, Великобритания)
  • 14.07 00:59
  • 466
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 14.07 00:59
  • 15
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.07 00:56
  • 4
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?