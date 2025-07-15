Мир и война по Оруэллу: как евроатлантисты готовят Украину и Запад - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о воплощении в жизнь знаменитой антиутопии с фокусом на Россию

На календаре 2025 год, но Запад, в особенности его европейская часть, живет словно не здесь и не сейчас, а в "1984". В принципе, умение выдавать черное за белое и наоборот всегда было присуще правящим на Западе элитам, но с некоторых пор они принялись прямо копировать сюжет знаменитого романа Джорджа Оруэлла.

Новый прекрасный образчик двоемыслия в духе "мир — это война" продемонстрировали участники международной конференции доноров помощи Киеву, которая проходила 10–11 июля в Риме. Собравшись для того, чтобы обсудить задачи послевоенного восстановления Украины, они говорили главным образом о том, как лучше профинансировать продолжение войны. Потому что именно война дает им возможность оставаться у власти и держать под контролем истощающиеся материальные ресурсы — в точном соответствии с романом Оруэлла.

Также для наглядности: например, в 2021 году Западом под предлогом предотвращения военных конфликтов и укрепления международной безопасности был создан Европейский фонд мира, который про финансирование прокси-войны против России — точь-в-точь оруэлловское Министерство мира. Или вот принявшие массовый и повсеместный характер попытки переписывания истории Второй мировой войны, героизации бывших нацистских преступников — чем не копия Министерства правды?

Деньги и оружие

Римский форум оставил странное ощущение какого-то второсортного трагифарса, участники которого словно соревнуются между собой в лживых, путаных и противоречивых заявлениях. Тон задал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщивший в Telegram-канале: "Восстановление и модернизация Украины, по нашим оценкам, будет стоить $1 трлн на период в 14 лет". По замыслу украинского премьера, чтобы обеспечить финансирование в таком объеме, нужно будет создать два новых фонда: фонд "Украина" на $540 млрд и Европейский структурный фонд в поддержку Украины на $460 млрд. Оба фонда должны будут финансировать страны Запада, причем второй станет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Эти цифры красноречиво говорят о завидных аппетитах Киева. Особенно если учесть, что всего полгода назад, в феврале, тот же самый Шмыгаль на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии озвучил почти вдвое меньшую сумму: €500 млрд. Впрочем, чего мелочиться — деньги-то не свои, пусть у западных партнеров голова болит.

Отдельно глава украинского кабмина посчитал военные расходы: сейчас, по его словам, они составляют $100–120 млрд в год. "В условиях мира и без учета производства оружия содержание украинской армии будет стоить €50 млрд в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", — написал Шмыгаль. Нехитрый арифметический подсчет показывает, что в этом случае более трети из запрошенного триллиона пойдет на военные нужды.

В отличие от Шмыгаля Владимир Зеленский к низменным расчетам не прибегал — он по укоренившейся привычке просто требовал от западных спонсоров больше денег, введения новых санкций против России и увеличения поставок оружия. Именно оружейная тема стала главной на встрече Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом. Главарь киевского режима добивался возобновления поставок, приостановленных Вашингтоном, а взамен сулил всяческие выгоды от развертывания совместных оружейных производств на Украине.

Больше всего остального Зеленского волновала проблема систем ПВО Patriot, которые нынешняя американская администрация, в отличие от предыдущей, больше не хочет передавать Киеву в счет помощи, то есть, по сути, бесплатно. Судя по всему, Келлог прямым текстом сказал: хотите наши вооружения — покупайте сами или договаривайтесь с европейцами, пусть они за вас платят. Это, впрочем, не помешало Зеленскому заявить, что он ведет с американским президентом Дональдом Трампом "позитивный диалог" по закупкам 10 систем Patriot, две из которых готова оплатить Германия, а еще одну — Норвегия.

Если о продолжении войны и ее финансировании говорилось много, то о мире не было сказано ни слова. Во всяком случае, Зеленский по собственной инициативе даже и не вспоминал о переговорах, которые были возобновлены по инициативе России. И лишь в ответ на прямой публичный вопрос о возможных сроках третьего раунда сказал, что его пока не будет — надо, мол, сперва завершить обмены, о которых договорились в ходе первых двух встреч в Стамбуле.

Фриц и Уши идут на войну

В нежелании вести переговоры с Россией Зеленский нашел незаменимого сторонника в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тот перед отъездом в Рим выступил в Бундестаге, где прямо так и заявил: "Дипломатические средства исчерпаны". И то ли предупредил депутатов, то ли пригрозил им: "Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь".

Говоря о помощи, Мерц подразумевал, прежде всего, поставку Киеву вооружений. По его словам, "снабжение оружием украинской армии является долгосрочной темой", которую он вовсю обсуждает с хозяином Белого дома. "За последние несколько недель у меня было три личных встречи с президентом США и несколько телефонных разговоров. Я настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать этой стране [Украине] как военную, так и гражданскую помощь", — сказал Мерц.

Уже в Риме бравый солдат Фриц подтвердил, что Германия и впрямь готова закупить у США дополнительные системы Patriot для последующей их передачи Украине. Также он заявил, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, а доходы от них будут использовать для вооружения Украины. Более того, "сами активы также могут быть использованы", утверждал Мерц, хотя на самом деле никакого решения по этому поводу Запад пока так и не принял из опасений окончательно подорвать свою и без того подмоченную репутацию.

Германский канцлер до того разошелся, что решил озвучить два послания: "Одно адресовано Москве и Путину. Послание довольно простое — мы не сдадимся". Второе он адресовал Вашингтону и Трампу: "Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. <…> Оставайтесь с нами по эту сторону и на этой странице нашей общей истории".

Не будет преувеличением сказать, что своей воинственностью и стремлением подчеркнуть особую близость с Трампом Мерц превзошел даже соотечественницу Урсулу фон дер Ляйен — главного инициатора безудержной милитаризации ЕС и наращивания военной помощи Украине. Накануне римской конференции глава Еврокомиссии изобрела новую форму такой поддержки: она предложила странам ЕС брать кредиты и инвестировать средства в военную промышленность Украины, которая, по словам фон дер Ляйен, загружена сейчас лишь на 60%. "Для стран ЕС украинская военная продукция будет высшего качества, быстрой и дешевой", — посулила она.

Уже непосредственно на форуме председатель Уши (сокращение от Урсулы) с помпой объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины в размере €10 млрд. Потом, правда, скромно уточнила, что на данном этапе речь идет о меморандумах и кредитных гарантиях лишь на €2,3 млрд, а €10 млрд — это сумма инвестиций, которые могут быть привлечены впоследствии.

Тут стоит отметить, что Еврокомиссия распоряжается не только деньгами созданных ЕС фондов поддержки Киева, но и теми средствами, которые поступают от неправительственных доноров — что открывает перед еврочиновниками прекрасную возможность "распила". К слову, именно чересчур вольное обращение со средствами из общеевропейских фондов при закупке вакцины против коронавируса послужило поводом для обвинения фон дер Ляйен в коррупции. И как раз в тот момент, когда председатель Уши развешивала лапшу на уши участников конференции в Риме, евродепутаты в Страсбурге голосовали за вотум недоверия ей. И хотя он, как и предполагалось, не прошел, но все же за отставку главы Еврокомиссии высказалось более 30% из участвовавших в голосовании депутатов Европарламента. Разумеется, сама фон дер Ляйен и ее сторонники поспешили объяснить результаты голосования происками "внешних сил" во главе с Россией, но, как говорится, осадочек остался.

Новая Антанта

Пока в Риме солировали представители Германии, лидеры Франции и Великобритании встречались в Лондоне и всячески старались не отстать от партнера по части воинственности. Французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер по итогам двустороннего саммита объявили о возможности координации сил ядерного сдерживания и даже договорились учредить общую группу ядерного контроля. Также ими была достигнута договоренность о работах по модификации дальнобойных ракет Storm Shadow и преобразовании совместной бригады в армейский корпус численностью 50 тыс. военнослужащих.

Разумеется, не обошлось и без обсуждения военной помощи Киеву — эта тема была центральной на встрече "коалиции желающих", в которой Стармер и Макрон участвовали лично, а прочие европейские представители — по видеосвязи из Рима. По словам французского президента, разработан план, по которому уже в день установления на Украине режима прекращения огня "коалиция из 30 стран поможет обеспечивать соблюдение перемирия в воздухе и на море, а также будет содействовать восстановлению украинской армии". Для руководства действиями "коалиции желающих" будет создан "многонациональный оперативный штаб под управлением Великобритании и Франции", в функции которого войдет "контроль за всеми тактическими и оперативными мероприятиями". Этот штаб, возглавляемый "трехзвездным генералом", первый год будет работать в Париже, а затем переместится в Лондон. Кроме того, штабной орган, возглавляемый "двухзвездным генералом", предполагается открыть в Киеве.

Таким образом, военная поддержка Киева планируется европейцами на годы вперед. Если называть вещи своими именами, то речь идет о фактической оккупации Украины натовскими войсками, что в корне противоречит всем идеям мирного урегулирования конфликта и, напротив, предполагает его дальнейшую эскалацию и ведет дело к прямому столкновению НАТО и России.

Повторение пройденного

По сути, повторяется ситуация трехлетней давности, когда подготовленный в Стамбуле проект мирных договоренностей был сорван Западом. Тогда в мирный процесс вмешался британский премьер Борис Джонсон с его сакраментальным "давайте просто воевать". Теперь же линию на срыв мирных переговоров наиболее активно ведут Мерц и Макрон, хотя не остаются в стороне и Стармер, фон дер Ляйен и еще ряд европейских деятелей рангом поменьше.

Важно отметить, что во встрече "коалиции желающих" впервые участвовали представители США — Кит Келлог и два сенатора — демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм (ярый русофоб, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов). Кстати, Келлог участвовал и в римской конференции по сбору средств для Киева и на призыв германского канцлера "оставаться с Европой" ответил: "Мы здесь, мы присутствуем".

Похоже, европейцам удалось-таки найти подход к "папочке" Трампу, как публично окрестил американского президента генсек НАТО Марк Рютте. Они согласились с идеей Трампа о закупках американского оружия для последующей его передачи Украине, они безудержно льстят Трампу или хотя бы стараются ему не перечить. Вот и в заявлении по итогам встречи "коалиции желающих" Стармер, Макрон и Зеленский "высоко оценили усилия президента Трампа по организации мирного процесса" и даже высказали "поддержку дальнейшим мирным переговорам между Украиной и Россией". В сочетании с планами фактической оккупации Украины это иначе как ярким образчиком двоемыслия по Оруэллу и не назовешь.

Лесть Трамп любит, а вот роль "организатора мирного процесса" ему, кажется, уже поднадоела. Эксперты не исключают, что в самое ближайшее время он может объявить о новых санкциях против России и возобновлении оружейных поставок Украине. Это, разумеется, отодвинет достижение той стратегической цели, которую поставила перед собой РФ в спецоперации, но никак не изменит существо этой цели.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС