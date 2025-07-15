Диалог РФ-США будет продолжен - Дмитриев

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Конструктивный диалог с США, несмотря на все попытки его сорвать, будет продолжен, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что "ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность, его ложь не вечна - она должна и будет исправлена". "Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России", - считает глава РФПИ.