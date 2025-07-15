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Интерфакс-АВН

Германия не будет поставлять Taurus Киеву в связи с собственными проблемами с обеспечением вооружениями - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times признал, что промышленность страны не справляется с запросами ведомства по производству вооружений и ФРГ не будет поставлять ракеты Taurus Украине.

Издание пишет: "Писториус сказал, что Германия не будет поставлять свои ракеты большой дальности Taurus на Украину".

При этом министр призвал производителей оружия "прекратить жаловаться, поскольку правительство оптимизировало новые военные расходы на сотни миллиардов евро, и наращивать производство".

"Промышленность прекрасно знает, что теперь она несет ответственность за выполнение поставленных задач", - добавил Писториус.

Он посетовал не то, что его ведомство "по-прежнему сталкивается с задержками в отдельных проектах, когда кажется, что все улажено, а затем возникают задержки со стороны отрасли".

Писториус добавил, что это касается боеприпасов, беспилотников, танков, "практически всех областей".

По его словам, у Германии осталось всего шесть систем Patriot, одна из которых постоянно недоступна из-за технического обслуживания или обучения.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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