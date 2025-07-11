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Интерфакс-АВН

Британия и Франция увеличат запасы ракет Storm Shadow и будут работать над их заменой - канцелярия британского премьера

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Ракета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP.
Источник изображения: © AP Photo / Lewis Joly

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В рамках обновленного соглашения между Лондоном и Парижем, которое в четверг подпишут британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, страны увеличат свои запасы дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, сообщила канцелярия Стармера.

"Новое соглашение обязывает Великобританию и Францию начать следующий этап совместного проекта по дальнобойным и противокорабельным ракетам, что приблизит выбор окончательного проекта замены Storm Shadow", - подчеркивается в релизе.

Увеличение же заказа на Storm Shadow для пополнения арсеналов, согласно сообщению, позволит сохранить рабочие места высококвалифицированных специалистов, а также создать новые, при этом производственные линии будут модернизироваться.

Соглашение также подразумевает совместную разработку ракет нового поколения класса "воздух-воздух", действующих за пределами прямой видимости, для истребителей Королевских ВВС.

Ранее БМФ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон и Стармер в четверг подпишут декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания.

По данным телеканала, соглашение будет нацелено на совместные действия по защите европейских стран в случае "экстремальных угроз". При этом не уточняется, на какие именно действия будут готовы Париж и Лондон в такой ситуации.

Также в документе будет подчеркиваться, что силы ядерного сдерживания Франции и Великобритании "остаются независимыми, но их действия могут координироваться".

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