Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"

Баканов доложил Мишустину о ходе работ по созданию ракеты-носителя "Амур" на метане с возвращаемой первой ступенью

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск новой ракеты "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" запланирован с Байконура на декабрь текущего года, сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

"До конца года у нас на космодроме Байконур совместно с казахстанскими партнёрами реализовывается проект "Байтерек". Казахстанская сторона взяла на себя обязательство по строительству стартового стола, а "Роскосмос" - обязательство по запуску новой ракеты "Союз-5". На декабрь текущего года данный запуск запланирован", - сказал Баканов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Среди перспективных направлений госкорпорации он назвал также ракету-носитель "Амур", которая будет работать на метане.