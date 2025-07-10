Шеф Пентагона приостановил поставки оружия без согласования с Белым домом - СМИ

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о решении приостановить на прошлой неделе поставки некоторых видов вооружения Украине, сообщил телеканал CNN cо ссылкой на многочисленные источники.

Они отметили, что это "вызвало переполох внутри администрации, пытающейся понять, почему была введена остановка, и как объяснить это конгрессу и украинскому правительству", говорится в сообщении.

Спецпосланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, который является также советником президента по национальной безопасности, "тоже не были заранее проинформированы о паузе и узнали о ней из сообщений СМИ", уточняет телеканал.

CNN обращает внимание: президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он не несет ответственности за этот шаг.

По словам источников, на заседании кабмина во вторник в ответ на вопрос о том, кто разрешил паузу в поставках, Трамп заявил: "Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?"

Официальный представитель Пентагона Кингсли Уилсон сообщила CNN: "Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и существующих запасов. Эти усилия координировались правительством".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о том, информировал ли Хегсет Белый дом перед тем, как одобрить приостановку поставок, сказала, что Пентагон провел проверку, "чтобы убедиться, что вся поддержка, оказываемая всем иностранным государствам, соответствует интересам Америки".

Трамп накануне заявил, что считает необходимым нарастить оружейные поставки Киеву.

"Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - сказал Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент уточнил, что поставки будут включать "в первую очередь оборонительное оружие".

Ранее Трамп заявлял, что поставки вооружений Киеву зависят от его наличия в достаточных количествах у самих США.