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Интерфакс-АВН

ЕС рассматривает создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины - СМИ

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе изучают возможность формирования специального фонда размером 100 млрд евро для поддержки Украины с 2028 года, сообщил Bloomberg.

"Европейский союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро ($117 млрд) для поддержки Украины, поскольку ее война с Россией (...) не имеет никаких признаков окончания", - говорится в сообщении.

Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что "эти деньги могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, которое должно быть представлено позднее в этом месяце".

Собеседники Bloomberg сообщили, что в случае согласия государств-членов в рамках бюджетных переговоров финансирование для поддержания стабильной финансовой помощи Киеву начнется в 2028 году.

Эта идея рассматривается наряду с другими вариантами и будет обсуждаться до публикации деталей следующего многолетнего финансового соглашения, запланированной на 16 июля, хотя некоторые элементы могут появиться и позже, отметили источники.

Bloomberg напомнил, что с начала российской специальной военной операции на Украине ЕС выделил Украине почти 160 млрд евро. Эта сумма включает в себя фонд в размере 50 млрд евро, который продлевает гранты и займы до 2027 года. Вместе со странами G7 Брюссель также создал для Киева кредитный инструмент на сумму $50 млрд, который "использует средства, полученные от иммобилизованных активов российского центрального банка".

В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что финансовые потребности Украины должны быть удовлетворены до начала 2027 года и что ожидается увеличение расходов на оборону в этом году на $8,4 млрд за счет внутреннего финансирования.

Ранее на заседании Совета ЕС по экономике и финансам во вторник в Брюсселе состоялось обсуждение финансовой помощи Украине.

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