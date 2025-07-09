Трамп пообещал Украине 10 ракет для Patriot - СМИ

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

"По словам двух источников, Трамп пообещал незамедлительно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков Patriot - меньше, чем планировалось в ранее замороженной поставке - и помочь найти другие источники для таких поставок", - сообщает Axios.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи на Украину.

Трамп предложил, чтобы Берлин продал Киеву одну из своих батарей, сообщает портал со ссылкой на три источника.

По данным официальных лиц, Трамп и Мерц не пришли к соглашению по данной идее, однако обсуждение продолжается.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

Накануне Трамп заявил, что намерен нарастить поставки оружия Украине.