Беспилотник "Альтиус" упал в Татарстане в ходе испытательного полета - разработчик

Была нарушена спутниковая навигация из-за работы неустановленных средств РЭБ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Беспилотник "Альтиус" во вторник в ходе испытательного полета в Татарстане столкнулся с проблемами со спутниковой навигацией, в ходе посадки произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА).

"Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно", - сообщил представитель предприятия.

"Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - отметили в пресс-службе.

"Предварительно, жертв нет", - говорится в сообщении предприятия.