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Интерфакс-АВН

Пентагон готовится запустить на орбиту группу экспериментальных военных спутников - СМИ

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Космические силы США в конце июля планируют запустить на орбиту в рамках миссии USSF-106 группу экспериментальных военных аппаратов, в том числе навигационный спутник NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3), сообщил специализированный американский сайт Next Spaceflight.

Указывается, что в рамках запуска на геосинхронную орбиту будут выведены различные полезные нагрузки, в том числе демонстрационный навигационный спутник, на котором будут протестированы новый генератор цифровых сигналов, оборудование для их защиты от помех и атак.

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США
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