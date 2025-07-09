Пентагон готовится запустить на орбиту группу экспериментальных военных спутников - СМИ

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Космические силы США в конце июля планируют запустить на орбиту в рамках миссии USSF-106 группу экспериментальных военных аппаратов, в том числе навигационный спутник NTS-3 (Navigation Technology Satellite 3), сообщил специализированный американский сайт Next Spaceflight.

Указывается, что в рамках запуска на геосинхронную орбиту будут выведены различные полезные нагрузки, в том числе демонстрационный навигационный спутник, на котором будут протестированы новый генератор цифровых сигналов, оборудование для их защиты от помех и атак.