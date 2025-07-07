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ТАСС

Spiegel : Мерц обсудил по телефону с Трампом усиление ПВО Украины

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Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Источник изображения: © AP Photo/ Markus Schreiber

По данным журнала, президент США не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсуждалась ситуация на Украине, в частности усиление украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Киеву оружия. Ранее в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер во время телефонных разговоров последних дней "очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны".

Как пишет Der Spiegel, еще в мае министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США предоставить системы Patriot, которые Германия бы оплатила и передала бы Украине. Он сообщил об этом в телефонном разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом. Однако США больше вообще не поднимали эту тему, в том числе на саммите НАТО в Гааге. В середине июля Писториус, по данным Минобороны ФРГ, отправится в Вашингтон, где может снова обсудить данный вопрос.

Корнелиус на брифинге подтвердил, что власти Германии ведут переговоры с США о приобретении систем ПВО Patriot для их дальнейшей передачи Киеву.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Трамп Дональд
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