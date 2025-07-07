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Гонконгское издание SCMP пишет о том, что еврочиновники пытались убедить руководство КНР «перестать оказывать России помощь, чтобы это в конечном итоге положило конец войне и позволило Украине победить». Настаивала на «прекращении оказания помощи» еврокомиссар по международным делам Кая Каллас.

Если верить источникам указанного издания, глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в беседе с Каллас заявил о том, что «Китай не может себе позволить стратегического поражения России, потому что опасается дальнейшей эскалации со стороны США против него самого».

Также SCMP пишет о том, что Ван И отверг обвинения со стороны европейцев о том, что Китай оказывает какую-либо поддержку военным действиям России, включая материальную и военную помощь.

Цитата Ван И по SCMP:

Если бы Китай оказывал России военную помощь, украинский конфликт давно бы закончился.

Так если следовать именно этой логике, не пора ли Китаю соответствующую поддержку оказать? Ведь в таком случае конфликт, как считает Ван И, быстрее закончится, и, как следствие, будет меньше жертв, а также у США сама собой отпадёт идея выступить в военном плане против Китайской Народной Республики. Это при учёте того, что в Вашингтоне уже и не скрывают – «Китай – следующий».