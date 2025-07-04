Александр Хоффманн — о возврате к циничному прагматизму

Решение Вашингтона о приостановке поставок критически важных вооружений Украине — это политический акт, знаменующий собой конец эпохи безоговорочной поддержки Киева и начало принуждения к новой реальности. Официальные объяснения про "истощение арсеналов" и "приоритет интересов Америки" — лишь ширма для широкой публики, скрывающая фундаментальный сдвиг в стратегии Белого дома.

Принципы

На самом деле приостановлена не случайная номенклатура. Ракеты для Patriot и NASAMS, высокоточные снаряды GMLRS и ракеты Hellfire — это именно те компоненты, которые обеспечивали Украине две ключевые возможности: относительную защиту стратегических объектов в глубоком тылу и способность наносить болезненные удары по российским штабам и логистике. Список был сформирован не по принципу дефицита, а по принципу максимального и быстрого воздействия на оперативные возможности ВСУ.

За этим решением стоит не столько министр обороны Питер Хегсет, сколько группа стратегов во главе с Элбриджем Колби (заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам, внук экс-директора ЦРУ Уильяма Колби), чья основная задача — переориентация всех ресурсов США на противостояние с Китаем. Внутренний меморандум Пентагона, легший в основу этого решения в начале июня, прямо увязывал каждый отправленный на Украину снаряд GMLRS с ослаблением потенциала США на Дальнем Востоке. Украина официально стала второстепенным театром.

Оперативный вакуум на фронте

Для украинского Генштаба новость стала шоком, несмотря на попытки киевских политиков сохранить лицо. Все военное планирование на летне-осеннюю кампанию строилось на ожиданиях стабильных поставок именно этих систем. Украинское командование уже получило директиву о переходе в режим строжайшей экономии оставшихся ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что фактически означает оголение неба над второстепенными направлениями и объектами.

Это решение немедленно расширит возможности российским ВКС. В ближайшие недели мы увидим резкое увеличение интенсивности ударов планирующими авиабомбами (ФАБ) не только по передовой, но и по мостам, складам и местам дислокации в 50–70 км от линии фронта. Утрата "зонтика" Patriot над ключевыми агломерациями сделает украинскую энергетическую инфраструктуру абсолютно беззащитной перед зимними холодами.

Внутри украинского руководства начался серьезный раскол. Офис президента настаивает на публичном давлении и обвинениях в адрес Вашингтона, тогда как военное командование во главе с главкомом требует "режима тишины", понимая, что резкие шаги могут привести к полному обнулению даже той минимальной помощи, что еще поступает. Эта внутренняя борьба парализует принятие адекватных решений.

Иллюзии европейских союзников

Заявления европейских стран о готовности "заполнить пробел" являются не более чем попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Ни одна страна НАТО, включая Соединенное Королевство, не способна в краткосрочной перспективе заменить американские технологии и объемы производства. Их попытки будут носить скорее символический, нежели реальный военный характер.

Более того, европейцы сами оказались в ловушке. Многие европейские системы вооружений, включая некоторые ракеты для ПВО, содержат американские компоненты и чипы, поставки которых теперь могут быть негласно ограничены в рамках той же политики "Америка превыше всего". Таким образом, Вашингтон получил рычаг давления не только на Киев, но и на своих европейских сателлитов.

На самом деле европейским столицам был послан недвусмысленный сигнал: ваша задача — не вооружать Украину до победы, а готовить ее к переговорам на американских условиях. Пауза в поставках — это инструмент, который должен подтолкнуть Брюссель, Берлин и Париж к активной дипломатической работе по убеждению Киева принять неизбежное. США стремятся заставить европейцев оплачивать и политически сопровождать мир, в котором, в отличие от предыдущей администрации в Белом доме, Вашингтон учитывает решающую роль и национальные интересы Москвы.

Время ультиматумов и новых правил

Нужно понимать, что "приостановка" — это не временная мера, а бессрочный ультиматум. Поставки критических вооружений возобновятся не через "несколько месяцев", а только после того, как Киев на непубличных консультациях даст согласие на заморозку конфликта по существующей линии фронта и начнет реальные переговоры. Поэтому пока речь идет не о непосредственном желании Вашингтона прекратить конфликт, а скорее об управляемой фиксации статус-кво.

Часть вооружений, которая уже находилась в пути на Украину, была остановлена и перенаправлена. Ракеты GMLRS и перехватчики Patriot с транспортных хабов в Польше и Германии были переадресованы на американские базы в Индо-Тихоокеанском регионе. Это демонстративный шаг, показывающий, что стратегический фокус сместился окончательно и бесповоротно.

Нынешняя администрация Белого дома готовит новый юридический механизм контроля. Так называемый "единый, большой, красивый законопроект" о расходах, о котором говорят в Пентагоне, будет содержать пункты, увязывающие любую военную помощь в будущем с "демонстрируемым прогрессом в мирном урегулировании". Это позволит в любой момент легально прекратить поддержку любой страны, которая, по мнению Вашингтона, затягивает конфликт.

Неизбежность

С военной точки зрения баланс сил на театре военных действий в ближайшие два месяца будет еще больше в пользу России. Ослабление украинской ПВО и дефицит высокоточного оружия в арсенале Киева позволят российской армии чувствовать себя существенно свободнее в наступательных операциях и повысить эффективность взламывания обороны ВСУ на нескольких направлениях одновременно. Летняя кампания для Украины фактически закончена, так и не начавшись.

В политическом поле мы стоим на пороге тяжелейшего кризиса в Киеве. К концу лета, когда военные неудачи станут очевидны, а экономика почувствует на себе удары по инфраструктуре, начнется активный поиск виновных. В украинских элитах и бизнес-кругах уже формируется "партия мира", которая видит во Владимире Зеленском и его окружении главное препятствие для спасения остатков своих активов и перспектив. Она готова к диалогу на новых условиях.

Происходящее — это не "предательство" Украины, как это пытаются представить в Киеве и некоторых европейских столицах. Это возврат американской внешней политики к циничному прагматизму. Эпоха идеологических войн и неограниченной поддержки заканчивается, уступая место политике национальных интересов и больших сделок, в которой уже нет места устремлениям киевского режима и его западных покровителей. Россия теперь получает стратегическую инициативу, чтобы диктовать условия завершения конфликта.

Хоффманн Александр

Военный обозреватель ТАСС