США перестали считать приоритетными военные поставки Украине и еще ряду стран - СМИ

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США после частичной остановки военной помощи Украине определили и другие страны, военные поставки которым перестают быть в приоритете, сообщает CBS со ссылкой на источник.

"Хотя пауза с военной помощью Украине стала известна СМИ, представитель Белого дома также сказал, что некоторые другие страны "переквалифицировали" тоже, и это означает: они лишились приоритета при получении оружия и боеприпасов из США", - информирует телеканал.

Однако сотрудник Белого дома не перечислил эти страны. Также неизвестно, сколько продлится приостановка передачи части американской военной помощи Киеву.

Собеседник CBS также объяснил, что отсрочка поставок военных грузов Украине является лишь частью процесса пересмотра политики Пентагона в отношении военной помощи иностранным государствам; проверку начал несколько недель назад глава Минобороны Пит Хегсет по указанию президента США Дональда Трампа. Служащий Белого дома добавил, что власти хотят убедиться: Пентагон при предыдущей американской администрации ставил во главу угла именно интересы США.

Как сообщалось, США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. Такое решение было принято после оценки, проведенной Пентагоном.