Войти
Интерфакс-АВН

РФ ждет от Белоруссии заключения по самолету "Освей" для продолжения его разработки - Алиханов

437
0
0
Самолет «Освей»
Самолет «Освей».
Источник изображения: techcult.ru

Минск. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Россия ждет заключения по параметрам проекта совместного самолета "Освей" от белорусской стороны, сообщил в среду министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета "Освей" разработаны", - сказал Алиханов, которого цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

"Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно рабочей конструкторской документации", - добавил глава Минпромторга РФ.

Ранее власти Белоруссии заявили, что первые летные испытания опытных образцов совместного с Россией самолета "Освей" запланированы на 2026 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 09:20
  • 2
В России заметили огневую точку с корабельной пушкой
  • 03.07 02:14
  • 9542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 02:06
  • 5
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 03.07 02:02
  • 1
Ответ на "Утечки раскрыли тайный британский план “потопить весь Черноморский флот” (The Grayzone, США)"
  • 03.07 01:45
  • 1
Россия выдвинула жесткий ультиматум Британии: "Откровенно враждебно!" (Daily Express, Великобритания)
  • 03.07 00:33
  • 1
В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России
  • 03.07 00:26
  • 1
Короткие с очередями: новые автоматы «Калашников» испытывают в зоне СВО
  • 03.07 00:03
  • 1
Плохие новости для НАТО: у России есть запас ракет "Орешник" (infoBRICS, Китай)
  • 02.07 23:55
  • 1
Перспективная американская ракета Blackbeard GL
  • 02.07 23:38
  • 1
Интеллектуальные способности высших военных командиров
  • 02.07 23:25
  • 1
"Полный коллапс". Какие слабые места есть в обороне Украины
  • 02.07 23:14
  • 1
В зону СВО поступили плащи для маскировки бойцов
  • 02.07 21:35
  • 1096
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 21:18
  • 0
Ответ на "В США впечатлились российским «всевидящим монстром»"
  • 02.07 19:10
  • 487
Претензии к администрации сайта