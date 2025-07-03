РФ ждет от Белоруссии заключения по самолету "Освей" для продолжения его разработки - Алиханов

Минск. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Россия ждет заключения по параметрам проекта совместного самолета "Освей" от белорусской стороны, сообщил в среду министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета "Освей" разработаны", - сказал Алиханов, которого цитирует госиздание "Беларусь сегодня".

"Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно рабочей конструкторской документации", - добавил глава Минпромторга РФ.

Ранее власти Белоруссии заявили, что первые летные испытания опытных образцов совместного с Россией самолета "Освей" запланированы на 2026 год.