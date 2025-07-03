Войти
Интерфакс-АВН

Для возобновления действия ДСНВ в полном формате пока нет необходимых оснований - МИД РФ

382
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Российские подходы могут корректироваться в соответствии с анализом эволюции ситуации в сфере международной безопасности

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве пока не видят оснований для полноформатного возобновления действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ в текущих условиях не просматривается. Россия неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска договорного процесса", - сказала она на брифинге.

"Ключевым препятствием остается нынешнее состояние требующих исправления двусторонних российско-американских отношений. И, конечно, Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ: неделимость безопасности, равноправное и взаимовыгодное взаимодействие, признание неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений", - отметила она.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 09:20
  • 2
В России заметили огневую точку с корабельной пушкой
  • 03.07 02:14
  • 9542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 02:06
  • 5
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 03.07 02:02
  • 1
Ответ на "Утечки раскрыли тайный британский план “потопить весь Черноморский флот” (The Grayzone, США)"
  • 03.07 01:45
  • 1
Россия выдвинула жесткий ультиматум Британии: "Откровенно враждебно!" (Daily Express, Великобритания)
  • 03.07 00:33
  • 1
В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России
  • 03.07 00:26
  • 1
Короткие с очередями: новые автоматы «Калашников» испытывают в зоне СВО
  • 03.07 00:03
  • 1
Плохие новости для НАТО: у России есть запас ракет "Орешник" (infoBRICS, Китай)
  • 02.07 23:55
  • 1
Перспективная американская ракета Blackbeard GL
  • 02.07 23:38
  • 1
Интеллектуальные способности высших военных командиров
  • 02.07 23:25
  • 1
"Полный коллапс". Какие слабые места есть в обороне Украины
  • 02.07 23:14
  • 1
В зону СВО поступили плащи для маскировки бойцов
  • 02.07 21:35
  • 1096
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 21:18
  • 0
Ответ на "В США впечатлились российским «всевидящим монстром»"
  • 02.07 19:10
  • 487
Претензии к администрации сайта