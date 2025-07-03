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ЦАМТО

Израиль намерен приобрести в США комплекты наведения JDAM – DSCA

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УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM
УАБ BLU-109/GBU-31 JDAM.
Источник изображения: ВВС США

ЦАМТО, 2 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю комплектов высокоточного наведения JDAM (Joint Direct Attack Munition), сопутствующего оборудования, а также предоставление услуг поддержки.

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) может составить 510 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив 30 июня конгресс США о возможности продажи.

Правительство Израиля обратилось к властям США с запросом о возможности закупки 38456 комплектов наведения KMU-558B/B Joint Direct Attack Munition (JDAM) для бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения KMU-572 F/B JDAM для бомб MK-82.

Запрос также включает предоставление услуг инженерной, технической и логистической поддержки правительством США и подрядчиком, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля, а развитие и поддержание мощного потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

В уведомлении отмечается, что поставка запрошенных комплектов высокоточного наведения JDAM усилит возможности Израиля по противодействию существующим и перспективным угрозам. Продажа комплектов JDAM также повысит унификацию с ВС США. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Boeing. Часть компонентов комплекта наведения JDAM может быть передана из запасов ВС США. В случае подписания компенсационных соглашений, их условия будут согласованы в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Комментарий ЦАМТО:

Разрешение предоставлено всего через неделю после проведения Израилем с 13 по 24 июня массированных воздушных атак на Иран, в ходе которых, по сообщениям, было сброшено несколько тысяч авиационных боеприпасов, в т.ч. JDAM.

Комплект JDAM "превращает" обычную свободнопадающую бомбу в высокоточный планирующий управляемый боеприпас. Комплект KMU-558B/B JDAM увеличивает дальность и точность применения проникающей бомбы BLU-109 весом 2000 фунтов (907 кг), а комплект KMU-572F/B JDAM 500-фунтовой (227 кг) свободнопадающей бомбы MK- 82. Оба боеприпаса уже применяются самолетами F-15, F-16 и F-35 ВВС Израиля.

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Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
F-15
F-16
F-35
JDAM
Компании
Boeing
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