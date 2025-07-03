«Стелс - это ненадолго»: в Пентагоне поставили под сомнение малозаметность истребителей

Концепт F-47
Соединённые Штаты одними из первых в мире сделали ставку на малозаметность истребителей, начиная с машины Have Blue – прототипа F-117, разработка которой велась ещё в 1970-х годах. С тех пор США, а затем и другие страны, стали уделять большое внимание скрытности самолётов.
- говорится в издании Flug Revue.
Речь идёт о передовой сенсорной технологии, которая позволяет отслеживать взаимодействие объектов с окружающей средой на атомном уровне. Высокотехнологичные датчики, способные анализировать движение отдельных атомов, обнаруживают изменения в электромагнитном поле, создаваемые даже минимальными выбросами энергии.
- отмечается в издании.
По словам автора, то, что звучит как научная фантастика, постепенно становится реальностью. Даже в DARPA – исследовательском центре Пентагона – эта тема постепенно переходит от фундаментальных научных исследований к инженерным изысканиям.
- заявил заместитель директора DARPA Роб МакГенри, поставив под сомнение перспективы «стелс»-авиации.
Источник изображения: topwar.ru
F-35A
Как он пояснил, потенциал квантового зондирования в сочетании с общей работой различных датчиков и оценкой информации с помощью искусственного интеллекта гарантированно приведут к тому, что «у нас больше не будет реальных возможностей для скрытности при боевом развёртывании». Таким образом, в игру снова вступают традиционные характеристики – скорость, живучесть и манёвренность.
- указал МакГенри.
Следовательно, необходимо усилить оборонительную сторону, например, путём оснащения истребителей противоракетами. Однако о временном горизонте внедрения квантовых сенсоров руководитель DARPA не сообщил. При этом, как отмечается в указанном издании, следующее поколение американских самолётов (истребитель F-47 и бомбардировщик B-21 Raider) определённо будет по-прежнему относиться к категории «стелс»-машин.