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Военное обозрение

«Стелс - это ненадолго»: в Пентагоне поставили под сомнение малозаметность истребителей

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Концепт F-47

Концепт F-47

Соединённые Штаты одними из первых в мире сделали ставку на малозаметность истребителей, начиная с машины Have Blue – прототипа F-117, разработка которой велась ещё в 1970-х годах. С тех пор США, а затем и другие страны, стали уделять большое внимание скрытности самолётов.

Новые сенсоры теперь могут перевернуть всю боевую авиацию с ног на голову. Квантовое зондирование – это волшебное слово будущего

- говорится в издании Flug Revue.

Речь идёт о передовой сенсорной технологии, которая позволяет отслеживать взаимодействие объектов с окружающей средой на атомном уровне. Высокотехнологичные датчики, способные анализировать движение отдельных атомов, обнаруживают изменения в электромагнитном поле, создаваемые даже минимальными выбросами энергии.

Это позволяет обнаруживать самолёты с высокой точностью, даже если они не появляются на экране радара

- отмечается в издании.

По словам автора, то, что звучит как научная фантастика, постепенно становится реальностью. Даже в DARPA – исследовательском центре Пентагона – эта тема постепенно переходит от фундаментальных научных исследований к инженерным изысканиям.

Стратегия маскировки продлится недолго

- заявил заместитель директора DARPA Роб МакГенри, поставив под сомнение перспективы «стелс»-авиации.

Источник изображения: topwar.ru

F-35A

Как он пояснил, потенциал квантового зондирования в сочетании с общей работой различных датчиков и оценкой информации с помощью искусственного интеллекта гарантированно приведут к тому, что «у нас больше не будет реальных возможностей для скрытности при боевом развёртывании». Таким образом, в игру снова вступают традиционные характеристики – скорость, живучесть и манёвренность.

Если вы посмотрите на наши самолёты, то многое из этого [баланса наступательного и оборонительного оружия] не соответствует потребностям

- указал МакГенри.

Следовательно, необходимо усилить оборонительную сторону, например, путём оснащения истребителей противоракетами. Однако о временном горизонте внедрения квантовых сенсоров руководитель DARPA не сообщил. При этом, как отмечается в указанном издании, следующее поколение американских самолётов (истребитель F-47 и бомбардировщик B-21 Raider) определённо будет по-прежнему относиться к категории «стелс»-машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-117
Компании
DARPA
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