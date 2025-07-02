«Для сражения с британцами за Гибралтар?» - в Испании комментируют инициативу ВМС по созданию первого современного испанского авианосца

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На фоне заявлений главы правительства Испании Педро Санчеса о том, что его страна не готова взять на себя обязательства по доведению уровня военных расходов до 5% ВВП, в Мадриде озвучиваются планы по существенному усилению военно-морских сил. Среди прочего обсуждается вопрос постройки первого современного испанского авианосца.

Испанская судостроительная компания Navantia получила от командование ВМС страны задание провести концептуальное исследование по определению технических возможностей главной государственной верфи для строительства первого «полноценного» авианесущего корабля.

«Военному обозрению» стало известно о том, что инициатива по созданию первого современного испанского авианосца была одобрена в государственном секретариате по обороне. Также получено одобрение от начальника штаба обороны Испании адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона, который среди прочего отвечает за закупку вооружения для испанских войск, включая военно-морскую их составляющую.

При этом в Испании для многих правительственных чиновников известие о возможной разработке собственного авианосца стало полной неожиданностью. Дело в том, что в Испании пока никак не решат вопрос с приобретением у США самолётов пятого поколения F-35B – многоцелевых истребителей с вертикальным взлётом. Без этих самолётов сама целесообразность постройки авианосца оказывается под вопросом ввиду того, что просто нет подходящего для него авиакрыла. У Испании в арсенале - сокращающаяся эскадрилья штурмовиков с вертикальным взлётом Harrier AV-8B+, которым «уже за 35».

Чтобы авианосцу было «что нести», рассматриваются и варианты с приобретением нескольких американских F-35C, а также французских Rafale Marine.

Обсуждая озвученные ВМС Испании намерения, испанские экономисты говорят о том, что пока это всё «прожектёрство». Чтобы реализовать такой проект, как первый современный испанский авианосец, придётся потратить от 5 до 10 млрд евро и не менее 8 лет. При этом среди комментариев испанских экспертов выражен скепсис по поводу того, а для чего вообще стране авианесущий боевой корабль? Грубо говоря, с кем Испании воевать на море?

В этой связи высказана мысль о том, что пока напрашивается только один вариант - «возвращение к морской конкуренции с Британией и сражение за Гибралтар». Отбросив иронию - интересный вариант развития событий.