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Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет за хищение и легализацию преступных доходов - Мосгорсуд

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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Защита обжалует приговор суда

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Мосгорсуд во вторник признал бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова виновным в хищениях и легализации преступных доходов.

"Назначить Иванову Тимуру Вадимовичу наказание в виде заключения под стражу на срок 13 лет колонии общего режима", - огласил судья.

Приговором суда Иванову также назначен штраф в размере 100 млн рублей. Кроме того, он лишен государственных наград, ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, а также звания почетного строителя России.

Второй фигурант дела - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов - приговорен к 12 годам и 6 месяцам заключения со штрафом.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Защита Иванова заявила "Интерфаксу", что "не согласна с приговором суда и обжалует его в апелляционную инстанцию".

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Судебный процесс в отношении замминистра стартовал в марте этого года. По ходатайству гособвинения дело рассматривалось в закрытом от слушателей режиме, чтобы сохранить в секрете сведения, содержащие государственную тайну.

Иванов и Филатов признаны виновными по двум эпизодам хищения денежных средств путём присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

Один из эпизодов дела связан с хищениями при закупке на Кипре двух морских паромов для Керченской переправы.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Иванов, когда он возглавлял "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денежных средств, фактически выделенных на закупку паромов.

Как установило следствие, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется еще одно дело о получении взяток общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

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