«Почувствуем в течение 3-х месяцев – сработало или нет»: украинский вице-премьер заявил о новом «перехватчике Шахедов»

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Зампред украинского правительства Михаил Фёдоров сделал заявление о новой военно-технической разработке в интересах ВСУ. По утверждению высокопоставленного представителя киевского режима, «разработан перехватчик «Шахедов». Напомним, что «Шахедами» в Киеве называют российские дроны, причём часто вне зависимости от их конфигурации и ТТХ.

Фёдоров:

В течение трёх месяцев мы с вами почувствуем, сработало это или не сработало.

О каком конкретно виде перехватчика дронов идёт речь, украинский чиновник не сообщает.

Напомним, что ранее на Украине так же заявляли о разработках в области антидроновой ПВО, однако российские инженеры всякий раз совершенствовали БПЛА так, что эти разработки противника оказывались либо малоэффективными, либо неэффективными вовсе.

Однако заявление украинского вице-премьера следует воспринимать ещё и как доказательство того, что на Украине продолжают действовать не только военно-производственные мощности, но и исследовательские центры. В этом плане, есть мнение, что никому из читателей не нужно напоминать о том, что делает с учёными и инженерами страны-противника Израиль, особенно, когда считает, что эти лица напрямую участвуют в разработках того, что несёт для Израиля угрозу…

Правда, есть и немалая доля вероятности того, что Фёдоров своим заявлением может пытаться банально завуалировать очередные зарубежные поставки, выдав их за сугубо украинскую разработку, как это уже нередко бывало.

Пока на Украине в качестве перехватчиков дронов нередко используют авиацию, включая F-16. И бывает случаи, когда дроны побеждают...