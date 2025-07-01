Без России — никак. В РФ создали роботизированный томограф для крупнейшего международного термоядерного реактора ИТЭР

Установка уже прошла испытания и введена в работу

Еще одна отечественная системе в проекте термоядерного реактора ИТЭР: российский роботизированный томограф, предназначенный для проверки сварных швов, толщины и структуры материалов камеры реактора, успешно прошел испытания и введен в эксплуатацию.

Разработкой занимался Томский политех по заказу НИИЭФА (входит в «Росатом»). В установке — иммерсионная ванна, манипулятор, подъёмный стол и ПО, которое инженеры ТПУ написали вместе со специалистами НИИЭФА. На испытаниях система успешно отработала полный цикл контроля на разных типах деталей.

ИТЭР — международный экспериментальный термоядерный реактор, строящийся в Сен-Поль-ле-Дюранс, на юге Франции. Это один из самых амбициозных энергетических проектов в мире. Реакция термоядерного синтеза в токамаке будет происходить между изотопами водорода – дейтерием и тритием.

Плазму будут нагревать до экстремальных температур (около 150 миллионов градусов Цельсия, что в 10 раз горячее, чем ядро Солнца) с помощью различных методов, включая микроволновое излучение и инжекцию нейтральных атомов. ИТЭР – это совместный проект семи членов: Европейского Союза, США, России, Китая, Японии, Южной Кореи и Индии. Каждый участник вносит свой вклад в строительство и разработку реактора. Первая плазма в ИТЭР запланирована на 2025 год, эксперименты с дейтерий-тритиевой плазмой на полной мощности ожидаются примерно в 2035 году.