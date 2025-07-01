Войти
Интерфакс-АВН

Сирия может отказаться от претензий на Голанские высоты взамен на признание новых властей со стороны Израиля - СМИ

68
0
0
Указатели на Голанских высотах
Указатели на Голанских высотах.
Источник изображения: © REUTERS / Ronen Zvulun

Иерусалим. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Сирия больше не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, сообщает в понедельник Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

"На нынешних переговорах по мирному соглашению Сирия не требует от Израиля возвращения частей Голанских высот, которые он захватил в 1967 году", - пишет издание.

По данным ближневосточных СМИ, "требование Сирии состоит в том, чтобы Израиль признал новые власти в Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа и вывел войска с территорий на юге Сирии, которые он взял под контроль с января".

Кроме того, отмечается в сообщении, "Сирия призывает к четко определённым мерам безопасности на юге страны и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также к поддержке Сирии со стороны США".

Ранее сообщалось, что в настоящее время Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, хочет вернуться к соглашению о разъединении сил 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию со стороны Израиля, допускает заключение нового соглашения о безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
Сирия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57