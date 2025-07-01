Сирия может отказаться от претензий на Голанские высоты взамен на признание новых властей со стороны Израиля - СМИ

Иерусалим. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Сирия больше не намерена требовать от Израиля возвращения Голанских высот, ей важнее признание новой администрации во главе с Ахмедом аш-Шараа, сообщает в понедельник Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ.

"На нынешних переговорах по мирному соглашению Сирия не требует от Израиля возвращения частей Голанских высот, которые он захватил в 1967 году", - пишет издание.

По данным ближневосточных СМИ, "требование Сирии состоит в том, чтобы Израиль признал новые власти в Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа и вывел войска с территорий на юге Сирии, которые он взял под контроль с января".

Кроме того, отмечается в сообщении, "Сирия призывает к четко определённым мерам безопасности на юге страны и в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Израилем, а также к поддержке Сирии со стороны США".

Ранее сообщалось, что в настоящее время Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, хочет вернуться к соглашению о разъединении сил 1974 года и добиться прекращения атак на ее территорию со стороны Израиля, допускает заключение нового соглашения о безопасности.