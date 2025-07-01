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Интерфакс-АВН

Главы МИД ОДКБ заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации в Армении - Лавров

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Граница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана.
Источник изображения: © Фото : Аппарат Президента Республики Армения

Армению по-прежнему считают полноправным членом организации, но оно предполагает участие и соблюдение всех обязательств

Чолпон-Ата. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоены ситуацией в Армении, заинтересованы в ее скорейшем разрешении в конституционном поле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тема обсуждалась. Все высказали серьезную озабоченность тем, что происходит внутри Республики Армения", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи глав МИД ОДКБ в Киргизии.

По его словам, "понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность".

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее отрегулирована на основе Конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, как собственно говоря и любых других прав человека", - отметил российский министр.

Говоря о вопросах, связанных с участием Армении в ОДКБ, Лавров заявил, что ее участники "приняли к сведению то, что министр иностранных дел вновь отказался приехать на мероприятие".

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Страны
Армения
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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