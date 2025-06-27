В военной разведке США заявляют, что возможные выводы об уроне ядерной программе Ирана носят очень предварительный характер - СМИ

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Выводы разведки США о недостаточном уроне ядерной программе Ирана, которые попали в американские СМИ, являются первоначальными и неполными, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя разведывательного управления Минобороны США.

"Это предварительная, имеющая малую степень точности оценка, а не финальный вывод. Ее продолжат дорабатывать по мере поступления новой развединформации", - сказал он.

"Мы все еще сами не можем осмотреть нынешнее состояние этих объектов, что дало бы нам наилучшее понимание ситуации", - объяснил источник.

Он добавил, что начато расследование обстоятельств утечки секретной оценки разведки США о разрушениях на иранских ядерных объектах.

Ранее в среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ФБР расследует утечку данных разведки, согласно которым удары США нанесли лишь незначительный ущерб ядерным объектам в Иране.

Шеф Пентагона усмотрел политические мотивы в ситуации с обнародованием в СМИ этой информации, отметив ее секретность, "предварительный характер" и "низкую достоверность".

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица США неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.