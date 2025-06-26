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D-Russia.ru

Российский рынок микроэлектроники вырос в 2024 году на 20%, до 370 млрд рублей — исследование

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Российская микроэлектроника
Российская микроэлектроника.
Источник изображения: D-Russia.ru

В 2024 году российский рынок микроэлектроники вырос на 20% и достиг 370 миллиардов рублей за счёт увеличения объемов производства конечной продукции и реализации государственных программ, направленных на стимулирование спроса на отечественную электронную компонентную базу (ЭКБ), сообщила во вторник аналитическая компания Strategy Partners.

Отечественные производители заняли долю в 25% — 94 миллиарда рублей, остальное пришлось на импорт.

В исследовании отмечается устойчивый рост в промышленном сегменте в 2023–2024 гг., формирующий более 50% рынка.

Производственная база в РФ ориентирована на создание элементной базы по топологиям 90 нм и выше. Конфигурируются проекты по освоению технологических опций и созданию производств с топологиями ниже 90 нм.

Запуск комплексной программы развития электронного машиностроения — разработка средств производства, включая материалы, САПР и оборудование — ожидается в 2025–2029 гг. В настоящий момент в России реализуется порядка 55 проектов по созданию российского производственного оборудования.

Ключевыми драйверами развития рынка до 2030 года станут рост уровня локализации и системная государственная поддержка отрасли, считают аналитики.

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Страны
Россия
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