Лидеры стран НАТО привержены планам выделять к 2035 году 3,5% ВВП на оборонные расходы и 1,5% ВВП на инфраструктуру, связанную с безопасностью - коммюнике

Они упомянули Россию в числе угроз и напомнили о "суверенных обязательствах" поддерживать Украину

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран-членов НАТО по итогам саммита в Гааге выразили приверженность наращиванию расходов на оборону и безопасность к 2035 году до 5% ВВП, говорится в опубликованном в четверг итоговом коммюнике.

"Союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что речь идет о выделении не менее 3,5% ВВП на оборонные расходы, а также о минимум 1,5% ВВП на "защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы".

В коммюнике подчеркивается, что новый целевой показатель вызван "угрозам и вызовами безопасности", среди которых упомянута Россия.