Войти
Интерфакс-АВН

Лидеры стран НАТО привержены планам выделять к 2035 году 3,5% ВВП на оборонные расходы и 1,5% ВВП на инфраструктуру, связанную с безопасностью - коммюнике

123
0
0
Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Они упомянули Россию в числе угроз и напомнили о "суверенных обязательствах" поддерживать Украину

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Главы государств и правительств стран-членов НАТО по итогам саммита в Гааге выразили приверженность наращиванию расходов на оборону и безопасность к 2035 году до 5% ВВП, говорится в опубликованном в четверг итоговом коммюнике.

"Союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что речь идет о выделении не менее 3,5% ВВП на оборонные расходы, а также о минимум 1,5% ВВП на "защиту нашей критически важной инфраструктуры, наших сетей, обеспечение нашей гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление нашей оборонно-промышленной базы".

В коммюнике подчеркивается, что новый целевой показатель вызван "угрозам и вызовами безопасности", среди которых упомянута Россия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 00:53
  • 9496
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 22:54
  • 0
Об атомной программе Ирана
  • 25.06 21:19
  • 413
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 25.06 19:14
  • 1050
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.06 15:29
  • 1
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ
  • 25.06 14:42
  • 3
Россия говорит, что ее новый бронекомплект остановит пулю калибра 12,7 мм (Popular Mechanics, США)
  • 25.06 05:48
  • 0
Ответ на "В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном"
  • 25.06 04:57
  • 0
Ответ на "В США описали подавление иранской ПВО"
  • 25.06 04:10
  • 1
Глава Генштаба Израиля заявляет, что военная операция против Ирана еще не окончена
  • 25.06 03:58
  • 1
В США обозначили сроки доминирования Израиля над Ираном
  • 25.06 03:48
  • 1
Генсек НАТО заявил, что альянс ведёт с Россией «производственную войну»
  • 25.06 03:26
  • 0
Ответ на ""Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?"
  • 25.06 02:34
  • 0
О потерях РФ на Украине в ходе СВО. Навеяно "восполнением бронетехники за счет производства"
  • 25.06 02:25
  • 1
"Прекращение ударов - не главное". Чем завершилась война Ирана и Израиля?
  • 24.06 22:40
  • 0
Ответ на " Россия утроила производство Т-90М, но справится ли она с истощением парка на передовой? (Military Watch Magazine, США)"