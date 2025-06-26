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Военное обозрение

Volocopter после старта процедуры банкротства снова идёт на сертификацию - эксперты считают, что причина в галопирующем спросе на беспилотники

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт становится «чудодейственным средством» для обанкротившихся ранее европейских компаний, занятых в сфере, сопряжённой с беспилотными технологиями. Выясняется, что европейская компания eVTOL, подавшая в 2024 году заявление о банкротстве, решила возобновить работу по сертификации своего летательного аппарата VoloCity eVTOL, он же Volocopter.

Примечательно, что в своё время компании не помогли удержаться на плаву инвестиции даже таких гигантов как Mercedes-Benz и Honeywell. Но теперь для компании, основанной 44 года назад в Австрии, наступили совсем другие времена.

Официально своим «спасением» банкрот обязан китайской Wanfeng Group — владельцу Diamond Aircraft. При этом компания, как считают эксперты, ждёт заказов для оборонной отрасли Евросоюза на фоне галопирующего спроса на беспилотники, который возник на фоне вооружённого конфликта на Украине.

В немецкой компании заявляют, что у неё есть преимущество в связи с оригинальным сертифицированным оборудованием и существующие качественные промплощадки:

Это обеспечит и сертификацию Volocopter.

Volocopter, который позиционируется как разновидность электровертолёта, способен преодолевать расстояние до 100 км. Указанная крейсерская скорость – 180 км/ч. Изначальное его предназначение – «экологичная» перевозка пассажиров. Volocopter способен перевозить 4 человек.

Примечательно, что китайская Wanfeng купила компанию за 10 млн евро при наличии активов и интеллектуальной собственности почти на 50 млн евро. То есть, китайцы провели крайне удачную для себя сделку, а европейцы надеются за счёт китайской фирмы плодить свои электрические дроны, чтобы потом, возможно, получить финансирование из растущего военного бюджета «старушки»-Европы.

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Страны
Австрия
Украина
Компании
Daimler AG
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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