Отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне - министр обороны РФ

Циндао. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, сохраняют восходящую динамику развития, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Ключевую роль в укреплении наших стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран. Настроены на реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказал Белоусов в ходе встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем в Циндао в среду.

Министр обороны РФ отметил, что российская сторона рассчитывает "на тесное, плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества".

Он выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнёрства в оборонной сфере".

Белоусов подчеркнул также, что в этом году РФ и КНР отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

Он поблагодарил коллегу за участие парадного расчёта китайских военнослужащих в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии.