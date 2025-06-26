Проверку Ближним Востоком не выдержала: кому интересна Украина - Мнения ТАСС

Павел Кухаркин — о том, как ближневосточный конфликт отразился на ситуации и отношении к Украине и сработают ли мытарства Зеленского

Война на Ближнем Востоке и прямое участие в ней Соединенных Штатов не просто отодвинули Украину на второй план в американских и европейских СМИ — они окончательно закрепили Украину как второстепенный приоритет США.

Начало боевых действий Израиля против Ирана продемонстрировало всему миру, что Киев даже близко не стоит по важности с Тель-Авивом, подтверждением тому является передача Израилю систем ПВО, предназначенных для Украины.

Приоритетные цели

Весь мир понимает, что ту помощь, которую США оказывают Израилю, невозможно сравнить с поддержкой, оказываемой сейчас Украине. Так было и при Джо Байдене, так продолжилось и при Дональде Трампе. В этом плане у американских элит консенсус. Чего не скажешь про поддержку Незалежной.

По сегодняшний день ни один новый пакет военной помощи не был согласован и, скорее всего, и не будет. 47-й американский президент, видимо, отчетливо для себя нарисовал приоритетные цели — и это Ближний Восток, Тихоокеанское направление, усиление перед возможной конфронтацией с Китаем. Поэтому Украина — это вторичная история, от которой Дональд Трамп хочет всячески избавиться. Но пока из-за его нерешительности в отношении европейских лоббистов войны у него это не получается.

Кстати, из-за действий США на Ближнем Востоке незамеченным остался визит Владимира Зеленского в Лондон накануне саммита НАТО. У Зеленского с саммитом как-то не задалось с самого начала. Сначала анонсировали, что он едет. После — что встреча пройдет без него. А еще позже появилась информация, что организаторы постараются сделать так, чтобы не дать ему встретиться с Трампом лично. Это уже не сильно похоже на поддержку. Лишь за день до проведения саммита — помним про визит в Лондон — в Гааге американский президент все же заявил о возможности такой встречи. Получается, Зеленскому, приходится бегать по всей Европе и просить поддержки для давления на Белый дом? Однако, очевидно, у него это слабо получается, и в публикациях, предшествовавших визиту Трампа в Гаагу, об Украине и речи не шло.

Любые попытки европейских лидеров продавить под видом перевооружения помощь Зеленскому не находят отклик у американцев, которые все больше и больше пытаются переложить украинский вопрос на плечи Брюсселя.

Цена Украины

При этом текущий саммит отличается тем, что Дональд Трамп приедет словно на никогда так не сиявшем ранее "белом коне". Его акция на Ближнем Востоке показала европейским "ястребам" — США могут реализовывать военные действия быстро и без НАТО, без учета мнения Европы. Он в очередной раз дал понять, что это Европе нужна Америка в НАТО, а не Америке Европа. И вместо того, чтобы обсуждать очередную помощь Украине, Трамп будет выбивать из союзников деньги.

Почему так поступает президент США и его администрация?

Дело в том, что Израиль для них — ключевая сила в целом регионе, и эта поддержка окупается для американцев влиянием на Ближнем Востоке. План Байдена нанести России стратегическое поражение и сделать Украину таким же лидером в Восточной Европе и потенциально членом НАТО провалился. А цену Штаты заплатили огромную, и поэтому нелепо звучат очередные запросы Зеленского о необходимости выделить ему $150 млрд на военную помощь.

И вне зависимости от того, покажет Трамп силу в Гааге или нет в отношении радикальных фанатов украинской войны в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, думаю, ждать от США помощи не стоит в ближайшей перспективе. А без США Европа не потянет этот "чемодан без ручки".

Переждать Трампа

Что будет делать в таком случае Украина? Пытаться и дальше всеми способами затягивать переговоры, срывать договоренности.

При этом план Киева "переждать срок Трампа" (все четыре года или меньше — с надеждой на импичмент, про который то и дело говорят за океаном) или "обойтись Европой без США" не работает. На фронте у ВСУ провал за провалом. Вооруженные силы РФ наступают, освобождая все больше населенных пунктов. А внутренние украинские резервы — и человеческие, и финансовые — под большим вопросом.

Понимают ли это в Европе? Да, но для них это отличный аргумент вытянуть со своих налогоплательщиков деньги для себя (а не для Украины), чтобы заработать на ВПК. Подходящих — перекрывающих все остальные — доводов для США Киев так и не нашел и заставить влюбиться в себя снова не может.

В этом контексте следующие переговоры между Россией и Украиной, думаю, не принесут существенных изменений в сегодняшней ситуации. Можно сказать и жестче — будут бесперспективными. Однако, шаг за шагом, надеюсь, наши переговорщики и все те, кто работает над завершением конфликта, придут к необходимому результату.

При этом обмен военнопленными, передача Украине погибших солдат ВСУ — это то, что можно решать, например, удаленно. Не обязательно для этого приезжать в Стамбул или еще куда-то. Украина, очевидно, не заинтересована в текущий момент идти на те или иные уступки или соглашения. Это подчеркивается даже тем, что Киев передает меморандумы, которые написаны на украинском языке, представители приезжают с переводчиками и всячески демонстрируют нежелание качественно работать в этом направлении. Их стратегия понятна — тянуть время и заниматься провокациями, терроризмом, чтобы сорвать переговоры и обвинить Россию. Вдруг так США вернутся.

Но мечты Киева таят быстрее, чем терпение Трампа, которому украинский кризис портит репутацию как внутри страны, так и на внешнем контуре. Его интересует влияние, деньги и личные достижения, а Украина этого обеспечить не сможет. Поэтому все ближе и ближе тот день, когда Зеленский останется у разбитого корыта, а Трамп возложит всю ответственность за крах Киева на экс-президента Байдена и милитаристскую Европу.

Павел Кухаркин

Медиатехнолог, журналист, блогер