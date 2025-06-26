Сверху — по низу: как проявили себя армии Израиля и Ирана в ходе конфликта

Решающую роль сыграло превосходство противников Тегерана в воздухе, полагают эксперты

Итоги «двенадцатидневной войны» между Израилем и Ираном продемонстрировали, что преимущество в ней получила страна, обладающая современными военно-воздушными силами, авиацией пятого поколения, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Именно ВВС Израиля уничтожили весьма современные системы ПВО Ирана, что сыграло решающую роль в развитии конфликта: в результате ракетные атаки Израиля и США не встречали должного сопротивления. По каким объектам стороны наносили удары, как зарекомендовали себя разные виды вооружений в ходе конфликта, насколько заметный ущерб причинен ядерной программе и военно-промышленному комплексу Ирана — в материале «Известий».

Как проявили себя армии Израиля и Ирана в конфликте

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу 23 июня. Практически сразу он был нарушен: политический советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что Израиль уничтожил иранскую РЛС в ответ на пуск Ираном ракет по его территории.

Но дальнейшие удары прекратились по итогам телефонного разговора между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. Позднее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова соблюдать перемирие, если и Израиль будет соблюдать режим прекращения огня. Таким образом общий накал противостояния спал, и можно подводить военные итоги «двенадцатидневной войны».

Ракета Sayad-3 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Iranian Defence Ministry

— Наверное, первым и основным уроком конфликта стало то, что страна, обладающая современными военно-воздушными силами, авиацией пятого поколения, способна уничтожить ПВО страны, которая не обладает соответствующими компетенциями, хотя имеет на своем вооружении современные или почти современные системы противовоздушной обороны, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Он напомнил, что Израиль не потерял ни одной боевой машины, хотя произвел сотни самолетовылетов. Хотя Иран обладал системой ПВО, по своим возможностям приближающейся к китайской и российской.

Эксперт отметил, что большую роль в начале операции сыграли диверсанты. Они применяли FPV-дроны против систем ПВО Ирана. После этого в дело вступила ударная авиация Израиля — прежде всего, это самолеты четвертого поколения F-16, F-15 и машины пятого поколения F-35, отметил Дмитрий Корнев.

— Самолеты пятого поколения сыграли огромную роль в уничтожении противовоздушной обороны и объектов на территории Ирана, — подчеркнул эксперт.

Фото: Global Look Press/Irgc Official Webiste Источник изображения: iz.ru

Иран применял свои баллистические ракеты, как самые современные с гиперзвуковыми боевыми блоками, так и достаточно старые уже изделия, но весьма мощные и с дальностью действия не менее 2 тыс. км. Наличие таких видов вооружений делало достаточно ожидаемым тот факт, что основным ударным кулаком Ирана станут именно баллистические ракеты и дроны-камикадзе, считают аналитики.

— Израиль основной акцент сделал на превосходство в ВВС, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Это его основная ударная группа. У Ирана наоборот. Его ВВС находятся в упадке, в частности, из-за санкций, поэтому Ирану нечего было противопоставить противнику в воздухе. Например, старый Миг-29 или F-14 мало что может сделать израильскому F-35. Диверсии по поражению ПВО, которые были проведены в начале боевых действий с помощью удаленно управляемых дронов и противотанковых ракет, также сильно подкосили позиции иранской противовоздушной обороны, особенно у столицы.

В результате, с начала конфликта Иран уничтожил несколько беспилотных разведывательных аппаратов, но ни одного самолета противника сбить не смог, соглашаются эксперты. Речь как о самолетах ВВС Израиля, так и об американских стратегических бомбардировщиках В-2, которые, скорее всего, заходили в воздушное пространство Ирана.

Работа системы ПРО Израиля Источник изображения: Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI

У Израиля же подобных проблем с системой ПВО не было, констатировали аналитики.

— Система ПВО Израиля сейчас самая сильная в мире, если брать количество систем на такую площадь, — пояснил Юрий Лямин. — Помимо израильских систем «Хец», у них есть еще американские THAAD. Кроме этого, Израиль прикрывают американские эсминцы, которые находятся в Средиземном море. Большинство иранских ракет израильское ПВО перехватывало. Но несмотря на это прорывы были регулярные. И ракеты Ирана наносили заметный ущерб, в частности нефтеперерабатывающий завод в Хайфе до сих пор не работает.

Последствия ударов Ирана по Израилю, г. Хайфа Источник изображения: Фото: REUTERS/Florion Goga

Иранские дроны перехватывались еще на подлете к Израилю.

По словам Юрия Лямина, у Израиля есть превосходство и в получении информации. Она поступает ему со спутников и разведывательных самолетов — своих и американских. У Ирана таких возможностей не было.

Последствия конфликта для сторон

— Судя по всему, Израиль добился как минимум приостановки ядерной программы Ирана и ограничения его ракетной программы, — полагает Дмитрий Корнев. — Но и Иран, на самом деле, тоже приобрел в результате конфликта — сохранил свой режим. Точнее, лидеры государства сохранили свою власть, режим аятолл не уничтожен. В этом смысле власти выиграли, но Иран скорее проиграл в целом, как страна.

По мнению Юрия Лямина, ВПК Ирана пострадал, понес заметный, но не фатальный ущерб.

Последствия ударов Израиля по Ирану, г. Тегеран Источник изображения: Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA

— Нельзя сказать, что он уничтожен. Есть кому восстанавливать и чем. Есть объекты, которые даже не затронуты, потому что находятся под землей и о них даже не вспомнили, — отметил он.

Как в нынешних условиях может выглядеть перемирие, и кто будет контролировать режим прекращения огня, неясно, обратил внимание эксперт.

— Никаких точных условий перемирия нет. Поэтому эта договоренность крайне неустойчива. Ситуация может в любой момент вылиться в новое военное противостояние, — заключил Юрий Лямин.

Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen Источник изображения: iz.ru

Полномасштабной войны между Израилем и Ираном уже не будет, считает бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Все-таки инициатором эскалации был Израиль, а сейчас Нетаньяху обещал Трампу завершить боевые действия. Однако, какая-то отдельная перестрелка, которая не будет иметь решающего фактора, возможна, — полагает эксперт. — Израиль — государство, которое находится в стратегической зависимости от США, поэтому они будут контролировать его действия. А если не будет нападения со стороны Израиля, то Иран отвечать не будет. Но план Израиля, поддержанный Соединенными Штатами, о смене режима не удался.

Ядерные цели

О перспективах продолжения ядерной программы Ирана говорится прежде всего в контексте ударов, которые в ночь на 22 июня США нанесли по заводу по обогащению урана в Фордо, а также центрам в Натанзе и Исфахане. О значении, которое придавалось именно этим объектам, говорит факт использования стелс-бомбардировщиков B-2 и самых больших в мире неядерных бомб GBU-57 весом 13 т. Они разрабатывались именно для разрушения объектов, расположенных глубоко под землей.

Дональд Трамп констатировал, что ядерные объекты были уничтожены. Однако иранская сторона заявила, что ущерб меньше, чем мог бы быть: в Тегеране заранее провели эвакуацию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство зафиксировало разрушения на трех ядерных объектах Ирана.

Фото: REUTERS/Maxar Technologies/Handout Источник изображения: iz.ru

— Пострадала часть объектов, — рассказал Юрий Лямин. — Одни сильнее, другие меньше, некоторые вообще не пострадали. Мы до сих пор не знаем, точно ли был уничтожен завод в Фордо, и насколько эффективным оказался удар по нему. К тому же иранцы из него много всего эвакуировали — обогащенный уран, оборудование. Смогли ли американские бомбы это пробить или нет, остается под вопросом.

По мнению эксперта, иранская ядерная программа понесла значительный ущерб, но не уничтожена.

— Погибли известные ученые, физики-ядерщики. Это печально, но не наносит катастрофического ущерба для ядерной программы, потому что она очень обширна и разветвлена, — заключил Лямин.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA Источник изображения: iz.ru

По его мнению, у Ирана всё еще есть много молодых кадров, которые могут продолжить исследования.

Противоборствующие стороны тем временем начали считать потери. Не менее 606 человек погибли в Иране в результате ударов Израиля по республике с 13 июня. Общее число пострадавших составляет почти 5 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщает иранский министр здравоохранения Мохаммад Реза Зафарганди. В Израиле погибли 28 человек, еще более 1,4 тыс. получили ранения Об этом заявил советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Роман Крецул

Андрей Федоров