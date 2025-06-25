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Интерфакс-АВН

В Европе хотят убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги - СМИ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Страны Европы полагают, что им удастся добиться согласия от президента США Дональда Трампа на поставки американского оружия Украине - за деньги от европейской стороны или Киева, в том числе в кредит, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на трех европейских чиновников.

"Есть идеи, как мы можем сделать такой проект возможным для всех", - заявил один из чиновников.

Однако он отметил, что его реализация будет зависеть от желаний Трампа. Источник утверждал, что подчиненные Трампа не желают идти на такие значимые шаги, которые вызовут негативную реакцию РФ или подорвут стремление Трампа организовать мирные переговоры по украинскому урегулированию и улучшить отношения с Москвой.

По данным WP, на прошедшем саммите G7 украинские власти обсуждали с американскими коллегами финансирование оборонных проектов за счет совместного инвестиционного фонда, предусмотренного соглашением США и Украины по ресурсам.

Также собеседники WP считают, что, если попытки получить оружие от США провалятся, Вашингтон может все равно оказывать поддержку в передаче разведданных и с логистикой, а европейские страны способны взять на себя значительную долю военной помощи; тем не менее речь идет о сложном и дорогостоящем предприятии.

WP поясняет, что Европе трудно и пополнять собственные арсеналы, и помогать Украине вооружениями. "Нам надо вооружаться. Нам также надо вести поставки Украине. По этому двухколейному пути не просто двигаться", - признал в разговоре с изданием европейский чиновник.

В свою очередь высокопоставленный представитель властей ФРГ также заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на официальной повестке дня, однако украинский вопрос на саммите поднять должны.

В конце мая WP со ссылкой на неназванного представителя властей одной европейской страны передавала, что администрация США не желает объявлять о значительных поставках вооружений Украине, чтобы не повредить процессу украинского урегулирования.

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