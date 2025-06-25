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ТАСС

Французский экс-офицер: последнее слово по Украине будет за Россией - Интервью ТАСС

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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о том, как конфликт на Украине движется к безоговорочной капитуляции Киева, за которой последует военная и дипломатическая победа России. По его словам, последнее слово о будущем Украины останется за Москвой, а европейские элиты боятся унизительного поражения.

— Как вы оцениваете баланс сил между Киевом и Москвой в конфликте на Украине? Как, по вашему мнению, этот баланс может измениться в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

 Баланс сил следует рассматривать в двух плоскостях. Если говорить сугубо о Киеве и Москве, то мы видим противостояние армии третьего мира и, без сомнения, первой армии мира — российской, обладающей технологиями, добровольцами и первоклассным оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Однако Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России. В этом союзе Киев поставляет живую силу, а НАТО — технологии, разведданные и такие системы, как Starlink. Несмотря на это, баланс смещается в пользу России. Главная слабость украинско-натовской коалиции заключается в разнородности поставляемой техники, которая плохо приспособлена для украинского театра военных действий, в отличие от, например, войны в Ираке.

Ключевое преимущество России — чрезвычайно эффективная связь между солдатом на фронте, военным инженером и ОПК. Это позволяет российской армии адаптироваться с огромной скоростью, в то время как у украинско-натовской стороны такая связь между украинским солдатом и западным инженером отсутствует, что мешает оптимизации.

— Что думают французы о конфликте на Украине? Как французы относятся к финансовой и военной поддержке своей страной Киева? По вашему мнению, поддерживают ли обычные граждане Украину?

 Поддержка Украины со стороны французов значительно ослабла. Вначале работала медийная кампания по "получению согласия", схожая с теми, что мы видели во времена войн в Югославии или Ираке, включая постановки вроде событий в Буче.

Сегодня, на фоне катастрофической экономической ситуации во Франции, украинский конфликт больше не интересует французов, несмотря на усилия СМИ. Людей волнуют внутренние проблемы, которые и будут определять исход выборов, а не война, которую они плохо понимают. Уровень поддержки упал, что видно по сокращению упоминаний о конфликте в прессе. Интерес вспыхивает лишь кратковременно после сообщений об успехах ВСУ, но быстро угасает, так как это не влияет на общую ситуацию на фронте.

— Запад стремился нанести России "стратегическое поражение". По вашему мнению, удалось ли ему если не уничтожить, то хотя бы военно, экономически и дипломатически ослабить Россию с начала специальной военной операции?

 Запад не смог ослабить Россию. Более того, санкции стали для нее "манной небесной". Именно санкции 2014 года подтолкнули Россию к созданию национальной платежной системы "Мир" и системы передачи финансовых сообщений (СПФС), что сделало блокировку Visa, Mastercard и SWIFT в 2022 году практически незаметной внутри страны. Контрсанкции вызвали взрывной рост российского сельского хозяйства и смежных отраслей: например, Россия из импортера свинины превратилась в ее экспортера.

Санкции позволили российскому правительству провести протекционистскую политику, которую население приняло благодаря своей стойкости. В результате Россия переживает гипериндустриализацию, и ее единственной проблемой стала нехватка рабочей силы.

В военном плане конфликт заставил российскую армию, которая не проигрывала ни одной войны при Владимире Путине, быстро адаптироваться к противостоянию с НАТО. Россия продемонстрировала гибкость, на которую НАТО оказалось неспособно, так как альянс все еще мыслит устаревшими доктринами.

— Сколько наемников из Франции и Европы воюют на Украине на стороне киевского режима? Какова их мотивация? Считает ли Франция это наемничеством?

 Точных цифр нет, но речь может идти о нескольких десятках тысяч наемников из Европы. Наиболее активно представлены Польша, Грузия и англосаксонские страны. Французов немного, возможно, несколько сотен, и они не играют решающей роли.

Да, это наемничество по международному определению. Речь идет, в частности, о кадровых французских военных, специалистах по таким системам, как ЗРК или САУ Caesar. Им предлагают отпуск с зарплатой, в 3–4 раза превышающей обычную, и платит им, скорее всего, не Украина, а пославшие их государства. Они не являются гражданами Украины и получают значительно больше, чем местные солдаты.

— Вы были внесены в украинский сайт "Миротворец", прозванный "расстрельным списком" Киева. Что вы думаете о вашем включении в этот список и об этом сайте в целом?

 Я давно в этом списке и горжусь тем, что нахожусь рядом с такими великими личностями, как Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев. Меня это совершенно не беспокоит и не пугает.

Поражает то, что такие списки в принципе существуют с молчаливого одобрения Запада. Это еще одно проявление "конфликта цивилизаций". В этот список вносили даже 14-летнюю девочку-писательницу Фаину Савенкову из Луганска, и ООН не реагировала. Запад считает приемлемым все, что делает Украина, включая использование гражданского населения в качестве живого щита, потому что "против России все дозволено".

— Как вы оцениваете эффективность французской военной техники, поставленной Украине, в частности бронетранспортеров (БТР) VAB, колесных танков AMX-10RC, системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale и истребителей Mirage?

 Из хорошей техники можно назвать САУ Caesar — это отличная система, и ее применение на Украине позволило выявить и устранить недостатки, например преждевременный износ ствола при интенсивной стрельбе.

Остальная техника, которую вы перечислили, — это позор. БТР VAB был плохой машиной еще 30 лет назад: он не является вездеходным и не предназначен для высокоинтенсивного боя. AMX-10RC — это машина для Африки, ее 105-мм пушка неэффективна, использует нестандартный калибр и имеет слабую броню. Система ПВО Crotale хороша, но у Франции ее мало, как и дорогостоящих боеприпасов к ней.

Поставка Mirage — полный абсурд. Это однодвигательный самолет, требующий отдельной логистической цепочки, что не имеет смысла для нескольких машин. Это чисто декларативный жест Макрона. Франция отдает устаревшую технику, потому что у нее нет денег на новые заказы — даже для собственной армии.

— Президент Эмманюэль Макрон неоднократно поднимал вопрос о возможности отправки французских войск на Украину. Насколько это реально? Можете ли вы дать оценку военному потенциалу Франции?

 Это нереально. Начальник штаба Сухопутных войск Франции заявил, что страна может направить 20 тыс. человек, но лишь один раз, так как не способна обеспечить их ротацию в условиях войны высокой интенсивности. Французская армия была профессионализирована и реформирована для участия в экспедиционных операциях США против стран третьего мира, а не для войны с первоклассной армией России.

Численность пехотных подразделений, которые нужны в такой войне, крайне мала. Мы неспособны отправить значительный контингент. Заявления Макрона — это позерство, не подкрепленное реальными возможностями.

— В то время как план перевооружения Европейского союза, громко объявленный ранее председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уже сталкивается с трудностями, каковы реальные возможности перевооружения ЕС и Франции?

 Реальные возможности для перевооружения есть, но для этого нужны государственные заказы, а их нет. Промышленность не будет инвестировать миллиарды в производственные линии без долгосрочных гарантий от государства, опасаясь, что война может скоро закончиться.

У Франции есть критические пробелы в ОПК. Например, производственная линия танка Leclerc была демонтирована в 2007 году, поэтому любой потерянный танк не может быть заменен. В этом кардинальное отличие от России, которая сохранила производственные линии для своих танков и смогла быстро нарастить выпуск. У Франции есть технологический и научный потенциал, но нет денег и политической воли для настоящего перевооружения.

— Франция и Великобритания выразили скептицизм относительно возобновления американо-российского диалога и переговоров по урегулированию на Украине. Почему президент Эмманюэль Макрон не может этого принять?

 Европейские элиты слишком много поставили на победу Украины, поверив в мифы о коллапсе российской армии и экономики. Теперь они стоят перед лицом унизительного поражения коалиции НАТО от одной страны — России. История показывает, что военные поражения ведут к серьезным политическим изменениям, и они этого боятся.

У них нет стратегии выхода. Единственная цель — тянуть время, надеясь на смену власти в США. Для реальной победы Западу потребовалась бы тотальная перестройка общества и промышленности, что противоречит его нынешней идеологии. Поэтому единственным оставшимся ресурсом является украинская живая сила, которую используют для нанесения потерь России любой ценой.

— Верите ли вы в дипломатическое разрешение конфликта на Украине?

 Все конфликты заканчиваются дипломатией, даже если это подписание акта о капитуляции. Я думаю, мы движемся к безоговорочной капитуляции Киева. Исторически военное поражение ведет к капитуляции, а затем — к мирному договору. Условия будущего мира будут решать великие державы, но последнее слово о том, что останется от Украины, будет за Россией. Конфликт завершится военной, а затем и дипломатической победой России. 

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