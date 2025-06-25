Ключевым результатом саммита НАТО должен стать новый план инвестиций в оборону - Рютте

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, двухдневный саммит альянса, который во вторник открывается в Гааге, будет происходить в момент, когда безопасности Запада угрожают серьезные, нарастающие проблемы.

"Поскольку мир становится все более опасным, лидеры стран-союзниц примут смелые решения по укреплению нашей коллективной обороны, сделав НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом", - объявил Рютте накануне встречи глав государств и правительств 32 стран Организации Североатлантического договора.

Генсек НАТО сообщил, что эти решения включат в себя "новый крупный план инвестиций в оборону, повышающий показатель оборонных инвестиций до 5% ВВП".

Этот план, который страны НАТО должны согласовать в Гааге, "вводит новую базовую линию: 5% ВВП на инвестиции в оборону". По оценке Рютте, "это квантовый скачок, который является амбициозным, историческим и фундаментальным для обеспечения нашего будущего".

Рютте напомнил, что в 2014 году государства-союзники согласились на контрольный показатель инвестирования 2% ВВП в оборону. По его словам, "все союзники достигнут данной цели в этом году".

"Но наша среда безопасности изменилась. И не в лучшую сторону. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют, чтобы мы делали гораздо больше, чтобы гарантировать, что мы можем эффективно сдерживать и защищать", - продолжил глава Североатлантического альянса.

"Новый план инвестиций в оборону - ключевой результат этого саммита и он будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до обеспечения эффективного сдерживания и обороны", - подчеркнул Рютте.

Он привел несколько примеров будущих инвестиций, в частности пятикратное увеличение возможностей противовоздушной обороны, производство тысяч дополнительных танков и бронемашин и миллионов артиллерийских снарядов, "чтобы сдерживать агрессию от любой угрозы".

"Все это необходимо для обеспечения безопасности нашего миллиарда граждан", - добавил генсек НАТО.

От саммита ожидают "согласованных усилий по наращиванию оборонной промышленности по всему альянсу, что обеспечит не только большую безопасность, но и больше рабочих мест". Для этого необходимо "тесно сотрудничать с промышленностью - главными игроками, которые являются основой нашей оборонной промышленной базы, а также новыми игроками, которые помогут нам в инновациях и обеспечат наше технологическое преимущество в будущем". Это также означает совместную работу с партнерами, включая Украину, Европейский союз и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона, объяснил Рютте.

Во вторник должен состояться форум оборонной промышленности НАТО, на котором будут обсуждаться сотрудничество с целью ее расширения, новые заказы. В форуме примет участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также на саммите предполагается подтвердить "постоянную поддержку Украины".

"Мы все хотим мира для украинского народа. (...) Тем не менее, пока продолжается работа по достижению справедливого и прочного мира, мы должны обеспечивать Украину всем необходимым для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима и будет сохраняться. И у нас есть - я могу объявить об этом сейчас - новые оценки, показывающие, что наши европейские и канадские союзники активизировались и уже пообещали, что (...) теперь они предоставят более 35 млрд евро дополнительной помощи в области безопасности Украине на предстоящий год. Таким образом, за пару месяцев мы перешли с 20 млрд на 35 млрд", - сообщил генсек НАТО.