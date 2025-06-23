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Военное обозрение

«На два ядерных объекта сброшено 14 проникающих авиабомб GBU-57»: Пентагон представил схему операции «Полуночный молот» против Ирана

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжают комментировать нанесение удара по ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо. По словам министра обороны США Пита Хегсета, ВВС США провели операцию «Полуночный молот», «нанеся крупнейший удар с помощью стратегических бомбардировщиков B-2 в истории».

Некоторые подробности представил американский генерала Дэн Кейн.

По словам генерала, в ходе операции «Полуночный молот» были задействованы 7 бомбардировщиков B-2 Spirit, которые, как утверждается, поднимались в воздух с авиационной базы «Уайтмен» в штате Миссури.

Кейн:

18-часовой полёт потребовал нескольких дозаправок в воздухе. Бомбардировщики уже на пути в Иран встретились с истребителями и вспомогательной авиацией над территорией Ближнего Востока в ходе сложного, чётко спланированного манёвра.

Объединённый комитет начальников штабов представил схем с хронологией «Полуночного молота».

Генерал Кейн тем временем заявил, что перед вхождением B-2 Spirit в воздушное пространство Ирана одна из американских подлодок выпустила не менее 20 крылатых ракет «Томагавк» по Исфахану.

Судя по карте, эскадра ВМС США в подводной лодкой в составе находилась на момент нанесения удара в северной части Аравийского моря.

Из американского доклада:

Когда бомбардировщики приблизились к своим целям, было применено несколько тактик введения противника в заблуждение. Была осуществлена активация ложных целей, а также использованы истребители, чтобы расчистить небо для бомбардировочной авиации перед нанесением ударов с одновременной проверкой наличия в воздухе иранских самолётов и зенитных ракет.

То есть, Пентагон признаёт, что иранская ПВО как минимум до этого была отнюдь не обнулена, как об этом ранее заявляли Нетаньяху и Трамп.

Американский генерал заявил, что на объекты в Фордо и Натанзе было сброшено в общей сложности 14 авиационных проникающих бомб GBU-57. Это лишний раз подтверждает выкладки «ВО» относительно того, что для возможного поражения сердца ядерного центра в Фордо нужно минимум 7 таких авиабомб с учётом его нахождения в гранитных скалах провинции Кум.

Отметим, что после модернизации бомбардировщик B-2 способен нести до 27,8 тонн полезной нагрузки. То есть, расчёт на 2 авиабомбы GBU-57.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
B-2 Spirit
BGM-109 Tomahawk
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
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