OpenAI заключила контракт с Пентагоном на $200 миллионов на создание ИИ для военных

Солдаты США

Вопреки прошлогоднему запрету использовать свои технологии в военных целях, OpenAI заключила с министерством обороны США контракт на $200 млн. и сроком на год для разработки передовых ИИ-инструментов для решения задач национальной безопасности.

Компания уже получила аванс на $2 млн. для проведения исследований, тестирования и оценки полученных прототипов моделей ИИ. Согласно контракта, OpenAI будет развивать передовые ИИ для улучшения медицинского обслуживания военнослужащих, оптимизации анализа данных и совершенствования киберзащиты. Партнерами OpenAI по программе стали НАСА, Национальный институт здравоохранения США, ВВС и министерство финансов. Благодаря новой инициативе, региональные и местные госучреждения США получат доступ к новейшим ИИ-продуктам компании — ChatGPT, Enterprise и ChatGPT Gov. В свою очередь Пентагон получит индивидуальные модели ИИ. По сути, OpenAI отменила собственный запрет на использование своей технологии в военных целях, исключив данное положение из прошлогоднего документа о политике компании.

Александр Агеев